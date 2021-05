Trener reprezentacji Polski Mike Taylor wybrał 18 zawodników, którzy rozpoczną przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Początek zgrupowania zaplanowany jest na 4 czerwca.

Trener polskich koszykarzy Mike Taylor / Andrzej Grygiel / PAP

Mike Tylor zdecydował się powołać na zgrupowanie, które poprzedni turniej kwalifikacyjny, 18 zawodników. Jak tłumaczy selekcjoner naszej kadry, wszystko po to by zespół mógł optymalnie pracować na treningach, ponieważ nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy do zespołu będą mogli dołączyć poszczególni gracze.

Niektórzy ciągle mogą zagrać w play-off ligi hiszpańskiej, a Michał Sokołowski weźmie udział w play-off w Izraelu. Druga kwestia to kontuzje. Optymistycznie patrzymy na powrót do gry zarówno Mateusza Ponitki, jak i Tomasza Gielo. Obaj muszą być jednak zdrowi, zanim dołączą do nas - tłumaczy Mike Taylor.

Ponownie powołanie do drużyny narodowej otrzymał syn trenera mistrzów Polski - Igor Milicić Junior. Ciągle skupiamy się także na rozwoju naszych talentów. Chcemy, aby przez udział w obozie przygotowawczym zdobyli więcej doświadczenia. Cieszymy się, że jeszcze przed rozpoczęciem gry w zespole Uniwersytetu Virginia dołączy do nas Igor Milicić - zaznacza Mike Taylor

Choć w składzie szerokiej kadry był również Jeremy Sochan, który bardzo dobrze zaprezentował się w spotkaniach kończących eliminacji EuroBasketu, to nie zagra on w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk.

Po rozmowach z rodziną, a także sztabem szkoleniowym zespołu uczelni Baylor - Jeremy Sochan zadecydował, że rozpocznie szkołę letnią już 1 czerwca, co ma pomóc w jeszcze lepszym wejściu do nowego zespołu. Wspieramy tę decyzję i czekamy na możliwość pracy z nim w przyszłości - mówi trener Taylor.

Mike Tylor zdecydował, że na turniej kwalifikacyjny do Kowna nie pojedzie Marcel Ponitka. W składzie nie zabrakło jednak doświadczonych Adama Waczyńskiego i Łukasza Koszarka. Powołanie na turniej eliminacyjny do igrzysk otrzymał również jeden zawodników mistrzów Polski - Jakub Garbacz, który w tym sezonie imponował formą i został wybrany MVP finału Energa Basket Ligi.

Reprezentacja rozpocznie przygotowania 4 czerwca. Szczegóły dotyczące lokalizacji zgrupowania oraz meczów towarzyskich ogłoszone zostaną podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Początek o godz. 10:00 - transmisja w mediach społecznościowych Kosz Kadry.

Pracowaliśmy bardzo ciężko i graliśmy świetnie po to, aby uzyskać szansę walki o Igrzyska Olimpijskie. Tego lata włożymy całe nasze serca w osiągnięcie naszego wymarzonego celu, jakim jest gra w turnieju w Tokio. Dawaj Polska! - zapowiada Mike Taylor.

Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola

1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska

3 lipca: półfinały

4 lipca: finał

Skład reprezentacji Polski:

Rozgrywający:

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Enea Zastal BC Zielona Góra

Andy Mazurczak, MKS Dąbrowa Górnicza

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający:

Jakub Garbacz, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)

Niscy skrzydłowi:

Igor Milicić, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Michał Sokołowski, Hapoel Holon (Izrael)

Adam Waczyński, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Jarosław Zyskowski, RETAbet Bilbao Basket (Hiszpania)

Silni skrzydłowi:

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Tomasz Gielo, MoraBanc Andora (Hiszpania)

Środkowi:

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Dominik Olejniczak, Trefl Sopot

Sztab szkoleniowy:

Mike Taylor - trener główny

Arkadiusz Miłoszewski - trener asystent

Marcin Woźniak - trener asystent

Artur Gronek - trener asystent

Marek Popiołek - manager reprezentacji

Dominik Narojczyk - trener przygotowania fizycznego

Jakub Majewski - fizjoterapeuta

Marcin Błoński - lekarz reprezentacji

Maciej Krupiński - kierownik reprezentacji

Paweł Łakomski - oficer prasowy