Polscy siatkarze przegrali z Niemcami 1:3 (24:26, 22:25, 25:17, 28:30) w swoim trzecim meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Niemcy wygrali zawody.

Siatkarze reprezentacji Niemiec cieszą się podczas meczu z Polską / Jarek Praszkiewicz / PAP

Polacy w pierwszym secie potrafili wypracować trzypunktowe prowadzenie (8:5, 14:11, 22:19), ale nie potrafili go utrzymać. W końcówce kibice zgromadzeni na widowni cieszyli się już nawet z wygranej, tymczasem analiza video dała punkt rywalom (24:24), którzy po chwili rozstrzygnęli tę część na swoją korzyść.

W drugiej odsłonie Biało-Czerwoni cały czas musieli odrabiać straty (6:11, 10:15, 15:20). Niesieni dopingiem doprowadzili do stanu 21:22 i 22:23, a potem znów w ostatnich akcjach lepsi okazali się goście.

Trenerzy obu zespołów umówili się, że w przypadku wyniku 3:0 zostanie rozegrany czwarty, dodatkowy set. Ta umowa nie została wdrożona, bo trzecią partię pewnie wygrali Polacy. Od początku dyktowali warunki na boisku. Szybko objęli dość wysokie prowadzenie (8:2) i do końca skutecznie odpierali pogoń rywali, choć ich przewaga na krótko mocno stopniała (14:12).

Trzymający w napięciu był do końca czwarty set. Prowadzenie się zmieniało, "na przewagi" mogły go rozstrzygnąć obie drużyny, ostatecznie zrobili to Niemcy po skutecznym bloku.

Polscy kibice oglądający mecz z Niemcami / Jarek Praszkiewicz / PAP

11 czerwca turniejem w chińskim Xi'an Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w Lidze Narodów, w której rok temu uplasowali się na trzecim miejscu. Najważniejszą imprezą, która ich czeka w tym roku, są mistrzostwa świata na Filipinach w dniach 12-28 września.

Silesia Cup siatkarzy - Polska - Niemcy 1:3 (24:26, 22:25, 25:17, 28:30)

Polska: Kajetan Kubicki, Aliaksiej Nasewicz, Rafał Szymura, Jordan Zaleszczyk, Michał Gierżot, Szymon Jakubiszak - Kuba Hawryluk (libero) - Artur Szalpuk, Kewin Sasak, Marcel Bakaj, Jakub Nowak,



Niemcy: Jan Zimmermann, Filip John, Eric Rohrs, Lukas Maase, Theo Mohwinkel, Simon Torwie - Leonard Graven (libero) oraz Bastian Korreck, Leon Meier, Eric Burggraf, Daniel Malescha.