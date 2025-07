Już dziś o godz. 13 polskiego czasu Polska zagra z Japonią w ostatnim z ćwierćfinałów Ligi Narodów siatkarzy. Biało-Czerwoni walczą w chińskim Ningbo o szósty medal tej imprezy z rzędu i siódmy pod wodzą trenera Nikoli Grbicia.

Polscy siatkarze / Piotr Matusewicz / East News

Do Ningbo trener Grbić zabrał ten sam skład, który walczył w ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej w Gdańsku, gdzie w czterech meczach poniósł dwie niespodziewane porażki - z Kubą 1:3 i Bułgarią 2:3. Drużynie nie pomoże przyjmujący Aleksander Śliwka, który tuż przed rozpoczęciem zmagań w Polsce doznał poważnej kontuzji, wykluczającej go z gry do końca sezonu reprezentacyjnego.

"Chcemy grać o medale"

Biało-Czerwoni w fazie interkontynentalnej odnieśli osiem zwycięstw i ponieśli cztery porażki. Dało im to piąte miejsce w tabeli. Japonia, ich czwartkowy rywal, z takim samym bilansem była czwarta.

Chcemy grać o medale, bo przecież reprezentacja Polski zawsze walczy o najwyższe cele. Sam ćwierćfinał na pewno nam nie wystarczy - zapowiedział atakujący Kewin Sasak.

W ćwierćfinale Biało-Czerwoni zmierzą się w czwartek o godz. 13 czasu polskiego z Japonią. W czerwcu w pierwszym turnieju fazy interkontynentalnej w chińskim Xi'an pokonali tego rywala 3:1. Obie drużyny występowały jednak wówczas w zupełnie innych zestawieniach.

Musimy się przygotować na bardzo wymagające spotkanie. Ten zespół znany jest z tego, że walczy o każdą piłkę i niesamowicie broni. Przede wszystkim musimy być cierpliwi - zauważył atakujący polskiej kadry.

Brazylia już czeka na Polaków

Jeśli Polacy pokonają Japończyków, to w półfinale czekają już na nich Brazylijczycy, którzy w środę pokonali w ćwierćfinale Chiny 3:1.

Biało-Czerwoni pięć razy zajmowali miejsca na podium Ligi Narodów. Wywalczyli złoty (2023), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Przed rokiem triumfowali Francuzi.

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.