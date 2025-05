Piotr Nowakowski powraca do Trefla Gdańsk. Niespełna 38-letni środkowy podpisał roczny kontrakt. To pierwszy transfer siatkarskiego klubu przed nowym sezonem.

Piotr Nowakowski / Shutterstock

Piotr Nowakowski występował w Treflu w latach 2017-2019 i w pierwszym sezonie zajął z zespołem trzecią lokatę w PlusLidze oraz okazał się najlepszy w Pucharze Polski. W pięciu kolejnych latach grał w Projekcie Warszawa, ale w ostatnim roku leczył kontuzję.

Mierzący 205 cm wzrostu środkowy ma także imponującą reprezentacyjnę kartę. W biało-czerwonych barwach zaliczył 230 spotkań, dwa razy był mistrzem świata (2018, 2014), zdobył złoty (2009) i brązowe medale (2021, 2019, 2011) mistrzostw Europy oraz wywalczył drugie (2021) i trzecie (2019) miejsce w Lidze Narodów.

Cieszę się, że ponownie będę grał w Treflu. Dla mnie i mojej rodziny to powrót do domu, do stabilizacji i, mam nadzieję, do dawnej formy. Głównym powodem powrotu do Gdańska była ogromna pomoc, jaką otrzymałem od klubu - możliwość trenowania w trakcie sezonu 2024/2025, kiedy wracałem do zdrowia po kontuzji. To również naturalna kontynuacja mojej siatkarskiej drogi. Chciałem dalej grać i cieszyć się tym sportem, a Trefl daje mi taką szansę - wyjaśnił na klubowej stronie Nowakowski.