Prognona na sobotę 31 maja

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na południu i wschodzie, przelotne opady deszczu i burze, możliwe opady gradu. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, chłodniej na wybrzeżu 16 st. C, 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na południu i zachodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie, zwłaszcza początkowo, także burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 8 st. C na Suwalszczyźnie, około 11 st. C w centrum do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 70 km/h.

Prognoza na niedzielę 1 czerwca

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, zachodzie i południu okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie opady gradu. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C na Suwalszczyźnie, około 25 st. C w centrum do 28 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni, pod koniec dnia na zachodzie także zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do około 85 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 75 km/h.

Prognoza dla Warszawy

W Warszawie w sobotę zachmurzenie na ogół umiarkowane, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami też bezchmurnie. Temperatura minimalna około 12 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.