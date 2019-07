Bartosz Bednorz, Bartosz Kwolek, Łukasz Kaczmarek, Maciej Muzaj i Karol Kłos dołączą do kadry przygotowującej się w Zakopanem do olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego. Siatkarze ci w ostatnich dniach brali udział w Final Six Ligi Narodów w Chicago.

Do kadry dołączy m.in. Bartosz Kwolek / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Biało-czerwoni już od początku lipca trenują w stolicy Tatr w ramach przygotowań do dwóch najważniejszych imprez w tym sezonie - sierpniowego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk i wrześniowych mistrzostw Europy. Przez cały ten czas przebywa tam 12 podstawowych zawodników reprezentacji. Są wśród nich głównie ci, którzy w ubiegłym roku wywalczyli mistrzostwo świata oraz pochodzący z Kuby Wilfredo Leon, który po 24 lipca - po zakończeniu karencji za zmianę barw narodowych - będzie mógł już występować w reprezentacji Polski w oficjalnych spotkaniach.