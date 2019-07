Siatkarze Rosji triumfowali w drugiej edycji Ligi Narodów. W finale pokonali w Chicago zespół USA 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) i powtórzyli ubiegłoroczny sukces. Polska zajęła trzecie miejsce.

Rosjanie świętujący zwycięstwo w Lidze Narodów / TANNEN MAURY / PAP/EPA

W finale "Sborna" zrewanżowała się gospodarzom za porażkę 0:3 w fazie grupowej, przy czym wówczas jej fiński trener Tuomas Sammelvuo posłał do boju teoretycznie drugą, słabszą szóstkę. Po pierwsze zaczynająca najpóźniej udział w turnieju finałowym jego drużyna miała w perspektywie mecze cztery dni z rzędu, a poza tym drugie miejsce w grupie oznaczało, że w półfinale trafi na Polskę, a nie na Brazylię.