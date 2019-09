"Ta reprezentacja zasłużyła na grę w półfinale za tę ciężką kilkuletnią pracę" - powiedział były selekcjoner drużyny narodowej siatkarek Alojzy Świderek po tym, jak Polki pokonały w Łodzi w ćwierćfinale mistrzostw Europy Niemki 3:2. Zespół trenera Jacka Nawrockiego jest o krok od zdobycia medalu. W sobotnim półfinale w Ankarze zmierzy się z Turcją.

Radość Polek ze zwycięstwa w ćwierćfinałowym meczu z Niemkami podczas mistrzostw Europy siatkarek / Grzegorz Michałowski / PAP

Świderek przyznał, że liczył na awans do najlepszej czwórki turnieju.

Często powtarzałem, że ta reprezentacja zasługuje na to, by zagrać w półfinale poprzez ciężką pracę wykonaną przez dziewczyny i trenera Nawrockiego. Z jednej strony jest pewne zaskoczenie, bo nie ukrywam, że nie liczyłem na zwycięstwo nad Włoszkami. Ta wygrana została wręcz wydarta, a rywalki były zdziwione, że przegrały ten mecz. Są wyżej notowanym zespołem, a przede wszystkim wicemistrzem świata. To też spowodowało, że trafiliśmy na łatwiejszą drogę do półfinału - mówił szkoleniowiec.

Gdyby biało-czerwone nie wygrały z Włoszkami, to wówczas w 1/8 finału trafiłyby na Rosjanki, a potem ewentualnie ponownie na drużynę Włoch.

Z Rosjankami często było nam "pod górkę", a z Niemkami w tym roku graliśmy już wielokrotnie i to z powodzeniem. Do takich pojedynków potem często przystępuje się z poczuciem pewnej wyższości, że wygraliśmy, jesteśmy lepsi i nie mamy się czym martwić. To jest jednak błędne myślenie, a żeńska siatkówka bywa przewrotna. W czwartym secie wydawało się, że potrzebujemy już tylko kropki nad i, by zakończyć mecz. Tymczasem kilka dobrych zagrywek Niemek odmieniło spotkanie. Prawda jest taka, że w żeńskiej siatkówce pięć punktów przewagi w środku seta, to żadna przewaga. Na szczęście my odwdzięczyliśmy się tym samym w tie-breaku dzięki serii serwisów Magdy Stysiak - podkreślił Świderek.

Wspomniana Stysiak okazała się bohaterką środowego wieczoru, a zdaniem Świderka, pojawienie się w zespole zawodniczki o tak imponujących parametrach dało mu nową jakość i nowe możliwości.

Trenerowi Nawrockiemu w tym roku niewątpliwe trafił się as z rękawa w postaci Stysiak. Ja zawsze podkreślałem, że jeśli będziemy grać tylko jedną zawodniczką, która potrafi skończyć atak z wysokiej piłki, to będzie ciężko. Przy słabszym bowiem przyjęciu zagrywki taka siatkarka jest wykorzystywana maksymalnie. Magda na mistrzostwach pojawiła się na boisku na dobre dopiero w trzecim spotkaniu i z meczu na mecz gra coraz lepiej. Ją cechuje rzecz charakterystyczna dla bardzo młodych zawodników, którzy często wchodzą na boisko bez większej obawy, tremy i chcą zagrać jak najlepiej. Trenują dłuższy czas, a mecz jest dla nich szansą na przeskoczenie pewnego progu. Ona właśnie to uczyniła. Mam nadzieję, że będzie dalej tak grać, nie patrząc na to, o co gramy czy z kim - zaznaczył.

Jak dodał, dla polskiej reprezentacji awans do półfinału jest też zupełnie nową sytuacją, w której obecne kadrowiczki, poza Pauliną Maj-Erwardt, jeszcze się nie znalazły.

Drużyna znalazła się w zupełnie innej rzeczywistości siatkarskiej - będzie walczyć o medale. Natomiast dziewczyny nie umieją grać o medale, bo tego nie robiły wcześniej, a to jest inna gra, gdzie nie ma czasu na błędy, a najważniejsza jest najbliższa akcja. Muszą wyzbyć się też takiego myślenia, że "jesteśmy w czwórce i już osiągnęłyśmy sukces". Takie przeświadczenie, niestety, zawsze gdzieś z tyłu głowy się pojawia. Powinny po prostu walczyć w tych ostatnich meczach o każdą piłkę. Tak, jak robiły to do tej pory - podkreślił Świderek.

Mecz Turcji z Polską rozegrany zostanie w sobotę o godzinie 18:30 czasu polskiego.