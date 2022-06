Polscy siatkarze pokonali w Ottawie Argentynę 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będą Włosi.



Reprezentacja Polski gładko pokonała trzecią drużynę ostatnich igrzysk olimpijskich - Argentynę. W roli selekcjonera biało-czerwonych zadebiutował Serb Nikola Grbic.



Selekcjoner zabrał do Kanady rezerwowy skład, dając odpocząć siatkarzom, którzy mieli najbardziej intensywny sezon. W składzie pojawiło się aż siedmiu debiutantów, ale nie brakowało graczy, którzy mają w dorobku złoty medal mistrzostw świata. Najbardziej doświadczony zawodnik w kadrze Karol Kłos pokazał w tym spotkaniu, że wciąż może być jednym z liderów zespołu.



Polacy zaczęli mecz trochę niemrawo, ale od stanu 7:7 w pierwszej partii to oni zaczęli przejmować inicjatywę na boisku. Argentyńczycy, którzy w Lidze Narodów też nie grają w najsilniejszym zestawieniu, popełniali sporo błędów, które skwapliwie wykorzystywali biało-czerwoni. Solidnie na skrzydłach prezentowali się Maciej Muzaj, Bartosz Kwolek i Tomasz Fornal. W ekipie rywali tylko Bruno Lima sprawiał kłopoty polskiej drużynie. W końcówce biało-czerwoni uzyskali trzypunktową przewagę, a w decydujących momentach Argentyńczycy zepsuli dwie zagrywki.



Kluczem do wygranej w drugiej partii był znakomity blok oraz coraz bardziej skuteczna gra Fornala. Świetnie poczynaniami drużyny kierował debiutujący w reprezentacji Jan Firlej. W decydującym momencie błysnął Kłos, który najpierw zakończył atak na środku siatki, a po chwili popisał się skutecznym blokiem.



Zacięte widowisko oba stworzyły też w trzeciej partii. Latynosi przez dłuższe fragmenty seta prowadzili, ale nie więcej niż różnicą dwóch, trzech punktów. Dobrą zmianę w polskiej reprezentacji dał inny debiutant - Karol Butryn, który w końcówce skończył kilka ważnych piłek. Mecz zakończył asem serwisowym Firlej.



W Ottawie biało-czerwoni zagrają jeszcze z Włochami, Bułgarią i Francją.

Polska - Argentyna 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Polska: Jan Firlej, Maciej Muzaj, Jakub Kochanowski, Bartosz Kwolek, Tomasz Fornal, Karol Kłos, Jakub Popiwczak (libero) oraz Karol Butryn.



Argentyna: Matiaz Sanchez, Bruno Lima, Nicolas Zerba, Augustin Loser, Nicolas Lazo, Ezequiel Palacios, Santiago Danani (libero) oraz Luciano Palonsky, Martin Ramos, Matias Giraudo.