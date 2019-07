"To dla mnie i drużyny bardzo ważny turniej" – powiedział trener reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen przed rozpoczynającym się w czwartek w Tauron Arenie w Krakowie XVII Memoriałem Huberta Jerzego Wagnera. Dla biało-czerwonych będzie to ostatni sprawdzian formy przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio, który odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia w Gdańsku.

W obecnej edycji Memoriału Wagnera oprócz Polaków zagrają Brazylijczycy, Serbowie i Finowie. Trener Heynen nie krył zadowolenia z tak mocnej obsady podkreślając, że w Krakowie rywalizować będą trzy z czterech najlepszych zespołów ostatnich mistrzostw świata.



Bardzo dziękuję, że organizatorzy poszli nam na rękę, ponieważ teraz wszystko podporządkowujemy turniejowi eliminacyjnemu do igrzysk. Wiem, że pory naszych meczów nie są idealne dla kibiców, którzy mogą mieć problemy z dojazdem, więc tym bardziej jestem pełen podziwu, że wykupili wszystkie bilety - mówił Heynen. Ja ze swojej strony mogę zapewnić ich o pełnym zaangażowaniu i liczę, że poniosą drużynę dopingiem. Chcemy jak najlepiej przygotować się do tego, co czeka nas w Gdańsku. Już czwartkowe spotkanie z Serbią będzie dla mnie prawdziwym testem i potraktuję je, jakby miało decydować o tym, czy pojedziemy na igrzyska do Tokio czy nie. Nie jesteśmy w świetnej formie, ale na dobrej drodze, aby była coraz lepsza. Nasza dyspozycja jest taka, jaka powinna być dziesięć dni przed turniejem w Gdańsku - zapewnił.



Tegoroczna edycja Memoriału Wagnera cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy zdradzili, że sprzedano praktycznie wszystkie bilety i każdy mecz z udziałem Polaków powinien obejrzeć komplet (15 tysięcy) kibiców.



Sporym magnesem dla fanów będzie występ uznawanego za jednego z najlepszych siatkarzy na świecie - Wilfreda Leona. Pochodzący z Kuby przyjmujący w miniony weekend zadebiutował w reprezentacji Polski w towarzyskich meczach z Holandią. Heynen nie ukrywa, że bardzo liczy na Leona, ale zapytany, czy uważa go za najlepszego siatkarza świata odparł: "Najlepszym wciąż jest Bartosz Kurek (obecnie leczy kontuzję - przyp. PAP), bo uznano go za takiego na ostatnich mistrzostwach świata". Od tamtej pory nie odbyła się nowa elekcja. Wilfredo jest najbardziej znanym siatkarzem, bardzo dobrym, ale nie potrafię ocenić, czy najlepszym. Skupia się na siatkówce, chce cały czas pracować. Jest wielkim zawodnikiem, a my potrzebujemy takich, żeby stworzyć mocną drużynę - stwierdził.



We wtorek Belg ogłosił 14-osobową kadrę na turniej w Krakowie i Gdańsku. Zabrakło w niej miejsca dla środkowego Jakuba Kochanowskiego i przyjmującego Bartosza Bednorza.



Memoriał Wagnera rozgrywany jest od 2003 roku. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki - Huberta Jerzego Wagnera, który doprowadził reprezentację Polski do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku. Polacy ośmiokrotnie triumfowali w tym turnieju. W zeszłym roku zwyciężyli wyprzedzając Rosję, Francję i Kanadę.



Kraków już po raz piąty jest gospodarzem tego turnieju. Wcześniej siatkarze rywalizowali w stolicy Małopolski w 2014, 2016, 2017 i 2018 roku.