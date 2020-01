​Siatkarze Niemiec przegrali w Berlinie ze Słowenią 2:3 (34:32, 20:25, 25:19, 21:25, 12:15) w meczu grupy A turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. Obie ekipy awansowały do półfinału. Z ośmiu drużyn awans do Tokio wywalczy tylko zwycięzca imprezy.

