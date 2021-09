Przyjmujący Aleksander Śliwka w czwartkowy wieczór miał dwa powody do radości: po pierwsze, seniorska reprezentacja Polski w pierwszym meczu mistrzostw Europy, po drugie, jego młodszy brat – Piotr został siatkarskim mistrzem świata w kategorii U-19. „Dla naszej rodziny to jest wiadomość dnia” – skomentował sukces brata.

Aleksander Śliwka podczas meczu na igrzyskach olimpijskich / Leszek Szymański / PAP

Zespól Vitala Heynena zwyciężył w swoim pierwszym meczu mistrzostw Europy. Polacy, nie bez problemów, pokonali 3:1 reprezentację Portugalii. Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę ostatnie spotkanie graliśmy w Japonii, także ten rytm meczowy będzie zaburzony i będą trudne momenty. Takie chwile były, ale się przełamaliśmy to i wygraliśmy za trzy punkty. Turniej jest długi i tak naprawdę liczy się teraz tylko mecz z Serbią. Zwycięstwo mamy i zostawiamy to za sobą - powiedział po meczu mistrz świata z 2018 roku.

Przyjmujący, którego nie zobaczyliśmy na boisku w meczu z Portugalią, cieszył się z tego, że dziś Biało-czerwoni mają dzień przerwy. Zapewnił, że ten czas zostanie dobrze wykorzystany przez kadrę. Na treningu będziemy mogli poprawić ewentualne mankamenty, które się w meczu z Portugalią pojawiły, ale nie było ich wiele. Niemniej poprawimy to, co nie funkcjonowało i na Serbię będziemy w lepszej dyspozycji - zaznaczył.

Równolegle do spotkania z Portugalią, kilka tysięcy kilometrów dalej, w Iranie rozgrywany był finał juniorskich mistrzostw świata. Polacy w rywalizacji o pierwsze miejsce pokonali Bułgarów. Jednym z zawodników zespołu U-19, który został mistrzem jest, młodszy brat Aleksandra, Piotr. Spiker meczu Polska - Portugalia, Marek Magiera, zadbał o to, by o triumfie naszych młodych siatkarzy błyskawicznie dowiedzieli się i zawodnicy, i kibice zgromadzeni w Tauron Arenie Kraków. W hali rozległy się brawa. Dumny z sukcesu młodszego brata był też mistrz świata z 2018 roku.

Jestem ogromnie dumny z brata, z drużyny U-19, ze sztabu szkoleniowego, bo wykonali ogrom pracy. Chyba 1,5 roku temu rok temu grali mistrzostwa Europy kadetów, wtedy przegrali w półfinale, zajęli trzecie miejsce, ale tak przepracowali rok i okres przygotowawczy, że jadąc na mistrzostwa świata przegrywają tylko seta po drodze. Wielkie gratulacje dla nich! Mam nadzieję, że oni będą z nami za 2 i też odbiorą gratulację. Osobiście też będę mógł bratu pogratulować - zaznaczył Aleksander Śliwka.

Podkreślił też, że wygrana z Portugalią została nieco przyćmiona przez sukces brata: Jeśli chodzi o naszą rodzinę, to jest zdecydowania wiadomość dnia.