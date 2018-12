Bartosz Kurek podpisał kontrakt z klubem ONICO Warszawa. Obowiązuje on do końca sezonu 2018/2019.

Bartosz Kurek dołącza do drużyny ONICO Warszawa jako wolny zawodnik, po rozwiązaniu kontraktu ze Stocznią Szczecin.

Kurek ma za sobą najlepszy sezon w karierze, w którym to poprowadził reprezentację Polski do obrony tytułu Mistrzów Świata i został wybrany MVP mundialu rozgrywanego we Włoszech i Bułgarii. Wcześniej Kurek zdobył też m.in. Mistrzostwo Europy 2009 i reprezentował "biało-czerwonych" na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie oraz Rio de Janeiro.

Urodzony w Wałbrzychu siatkarz ma 205 cm wzrostu. Rozegrał w kadrze ponad 200 meczów. W barwach ONICO Warszawa Kurek będzie występował z numerem 12.

Bartosz Kurek zawodnikiem ONICO Warszawa / ONICO Warszawa / Materiały prasowe

Cieszymy się, że siatkarz tej klasy dołącza do naszego zespołu. Nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby zawodnik pokroju Bartosza Kurka wyjeżdżał z Polski i decyzją zarządu to się udało - powiedział prezes stołecznego klubu, Piotr Gacek. O jego wartości sportowej nie muszę się nawet wypowiadać, najlepiej świadczą o niej ostatnie występy Bartka na Mistrzostwach Świata we Włoszech i Bułgarii, a później także w Stoczni Szczecin. Ten transfer jest też potwierdzeniem tego, że ONICO Warszawa ma duże aspiracje i zamierza walczyć o najwyższe cele - dodał.