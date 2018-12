Siatkarska drużyna Stoczni Szczecin mimo ogromnych problemów finansowych chce pozostać w rozgrywkach – zapowiedział to w specjalnym oświadczeniu prezes klubu Jakub Markiewicz. Z zespołu odeszła jednak większość zawodników. Stąd wniosek szczecińskiej drużyny o przełożenie najbliższych meczów.

Siatkarze Stoczni Szczecin cieszą się podczas meczu Ekstraklasy z Cerradem Czarnymi Radom (18 listopada 2018) / Marcin Bielecki / PAP

Przed sezonem rozmach Stoczni Szczecin na transferowym rynku robił wrażenie. Klub miał włączyć się do walki o Mistrzostwo Polski z drużynami, które od lat stanowią o sile ligowych rozgrywek. Trener Michał Mieszko Gogol miał do dyspozycji Bartosza Kurka, Mateja Kazijskiego, Nikołaja Penczewa czy Łukasza Żygadłę. To siatkarze, których kibice dyscypliny znają doskonale. Teraz wszyscy już z klubu odeszli. Zresztą lista ubytków jest o wiele dłuższa. Kilku zawodników dziś rozstało się z zespołem.

A wszystko to oczywiście z powodu problemów finansowych zespołu. Siatkarze nie dostawali pensji i postanowili szukać szczęścia gdzie indziej, co jednak nie jest proste, bo czołowe zespoły mają już zamknięte kadry na ten sezon. Kurek na przykład trenuje na razie gościnnie z siatkarzami Trefla Gdańsk pod okiem trenera Andrei Anastasiego.

Obecnie siatkarzy Stoczni można policzyć na palcach jednej ręki. W Szczecinie zostali: Janusz Gałązka, Bartłomiej Kluth, Adrian Mihułka, Simon van de Voorde i Marcin Wika. Obecnie klub nie dysponuje więc meczowym składem. Stąd starania o przełożenie dwóch najbliższych meczów. W tym zaplanowanego na sobotę pojedynku z Chemikiem Bydgoszcz. W najbliższych czasie skład zespołu ma być uzupełniony. Zapewne trafią do klubu zawodnicy wypożyczeni z innych zespołów Plus Ligi.

Prezes klubu w oświadczeniu potwierdził także, że zespół jest w sporze prawnym ze sponsorem tytularnym i oczekuje uregulowania należności wynikających z podpisanej przed sezonem umowy.

Pełna treść oświadczenia prezesa Stoczni Szczecin:

W tym trudnym dla nas momencie i po intensywnym okresie licznych spotkań, których jedynym celem było uratowanie dla Szczecina męskiej siatkówki na poziomie ekstraklasy oraz po konsultacjach z władzami Polskiej Ligi Siatkówki, pragniemy poinformować co następuje:

nadal uczestniczymy w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2018/2019. Umowy za porozumieniem stron rozwiązali z klubem: Bartosz Kurek, Nicholas Hoag, Lukas Tichacek, Aleksander Maziarz, Nikołaj Penczew, Nicolas Rossard, Matej Kazijski, Asparuch Asparuchow, Łukasz Żygadło, trener Dario Simoni oraz dyrektor sportowy Radostin Stojczew. Czynimy starania, aby w porozumieniu z Polską Ligą Siatkówki oraz zainteresowanymi klubami przełożyć dwa najbliższe mecze z udziałem KPS Stocznia Szczecin, czyli spotkania z Chemikiem Bydgoszcz oraz MKS-em Będzin. W trybie pilnym i przy zadeklarowanej dobrej woli ze strony innych klubów PlusLigi, pracujemy nad personalnym uzupełnieniem aktualnego składu drużyny. Wprowadzamy oszczędnościowy model zarządzania klubem, który wymusza aktualna sytuacja finansowa.

Równocześnie potwierdzamy nasze wcześniejsze informacje, że jesteśmy w sporze prawnym ze sponsorem tytularnym i oczekujemy z jego strony uregulowania należności, wynikających z podpisanej w tym roku umowy z klubem. O szczegółach, dotyczących historii wzajemnych kontaktów i wydarzeń związanych z sytuacją w jakiej obecnie się znaleźliśmy, poinformujemy niezwłocznie po uregulowaniu wszelkich kwestii dotyczących aktualnego funkcjonowania zespołu, który jest dla nas najwyższą wartością.

Z poważaniem,

Jakub Markiewicz, prezes KPS Stocznia Szczecin S.A.

(j.)