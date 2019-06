Bartosz Kurek nie przedłużył wygasającego z końcem maja 2019 roku kontraktu z ONICO Warszawa. Reprezentant Polski grał w stołecznym klubie od grudnia 2018 roku.

Bartosz Kurek w barwach Onico Warszawa / Leszek Szymański / PAP

Bartosz Kurek trafił do ONICO Warszawa w grudniu 2018 roku. Do stołecznej drużyny przeniósł się ze Stoczni Szczecin, w której występował od początku rozgrywek 2018/2019. Atakujący reprezentacji Polski przechodząc do ONICO Warszawa podpisał umowę do końca sezonu i od razu zaczął grę w podstawowym składzie.

Łącznie w barwach warszawskiej drużyny wystąpił w 15 spotkaniach (13 w lidze i dwa w Pucharze Polski), w których w sumie zdobył 266 punktów. W tym czasie czterokrotnie wybierano go MVP meczów PlusLigi.

Ze stołecznymi wywalczył srebrny medal mistrzostw Polski, zagrał też w półfinale Pucharu Polski.

Dziękujemy Bartkowi za wszystko, co zrobił dla klubu, kibiców i całej Warszawy. Każdy jego pobyt na parkiecie w barwach ONICO dostarczał widzom niesamowitych emocji, co dodatkowo motywowało nas do sięgania po najwyższe cele. Negocjacje dotyczące przedłużenia umowy z zawodnikiem trwały od dawna. Jeszcze niedawno wszyscy - zarówno klub, jak i Bartek - byli przekonani, że parafowanie nowego kontraktu jest kwestią czasu. Byliśmy o krok od podpisania umowy, ale z niezależnych przyczyn nie udało nam się jej sfinalizować - powiedział Piotr Gacek, prezes warszawskiego klubu.