Już dziś początek trzydniowego święta klubowej siatkówki w łódzkiej Atlas Arenie. Czas na final four siatkarskiej Ligi Mistrzów - na pewno w wielkim finale zagra polska drużyna, bo dwie zmierzą się ze sobą w sobotnim półfinale: Jastrzębski Węgiel z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. "Oba zespoły mają coś do udowodnienia" - mówi w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Jakub Bednaruk - były zawodnik, obecnie ekspert Polsatu Sport.

Jastrzębski Węgiel - po pełnych sukcesów ostatnich latach - jest w trudnym momencie / Piotr Hukalo / East News

W półfinale Ligi Mistrzów zagrają dwie polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie.

Dla Kaczmarka to pierwszy i zarazem ostatni turniej Final Four w barwach Jastrzębia.

Kto z polskich siatkarzy pożegna się z klubem medalem?

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mówi Jakub Bednaruk - były zawodnik, obecnie ekspert Polsatu Sport

Ostatni turniej Fornala i Kaczmarka

Jastrzębski Węgiel - po pełnych sukcesów ostatnich latach - jest w trudnym momencie. W Pluslidze nie obronił mistrzostwa Polski po sensacyjnym odpadnięciu już w półfinale z późniejszym triumfatorem, Bogdanką LUK-iem Lublin. Nie wywalczył nawet brązowego medalu przegrywając mecz o 3. miejsce z PGE Projektem Warszawa.

Co więcej Jastrzębski Węgiel czeka w najbliższym czasie duża przebudowa. Z drużyną żegnają się m.in. reprezentanci Polski, czołowi siatkarze: Tomasz Fornal i Łukasz Kaczmarek. Ten drugi zapewnia, że motywacji w final four w Łodzi mu nie zabraknie. Tym bardziej, że w takim turnieju zagra ... pierwszy raz:

Nigdy nie miałem okazji brać udziału w final four. Na pewno jest wielkie pragnienie, żeby z drużyną z Jastrzębskiego Węgla stanąć w tym turnieju na najwyższym stopniu podium. Taki był cel podpisując tutaj kontrakt, z Jastrzębskim Węglem (...) Liga Mistrzów to najwyższy cel, jaki może być na europejskich parkietach. Zrobimy wszystko, żeby ten turniej i sezon zakończyć w jak najpiękniejszej scenerii - deklaruje Łukasz Kaczmarek.

Atutem Jastrzębskiego Węgla z pewnością będzie też powrót do gry Jakuba Popiwczaka. Podstawowy libero, kolejny w składzie reprezentant Polski, w decydujących meczach sezonu Plusligi nie mógł wystąpić przez kontuzję. Na korzyść jastrzębian może też działać doświadczenie w rozgrywkach Ligi Mistrzów: zagrają w czwartym z rzędu final four. W ostatnich latach dwukrotnie przegrywali w finale.

Zawiercie - zdobyć trofeum

Aluron CMC Warta Zawiercie od kilku lat jest zespołem ze ścisłej czołówki, zarówno w kraju, jak i za granicą. Problem w tym, że rzadko wygrywa trofea. W poprzednim sezonie udało mu się co prawda zwyciężyć w finale Pucharu Polski, a w tym sezonie wygrać Superpuchar, ale w finale Plusligi drugi raz z rzędu Warta przegrała. W Lidze Mistrzów jeszcze nie grała w final four.

Spotykaliśmy się już z Jastrzębskim Węglem w finałach dwa razy w tym roku - my wygraliśmy Superpuchar, a oni w Pucharze Polski - i spotykamy się po raz kolejny w międzynarodowym turnieju. Obie drużyny będą chciały wygrać, obie są po przejściach. Z tą różnicą, że Jastrzębski miał trochę więcej czasu, bo 3 dni wcześniej skończył sezon. Dla nas szczególnie końcówka sezonu była bardzo wyczerpująca ze względu na niesamowite półfinały z Warszawą i 4 mecze z Lublinem. Dlatego jestem ciekawy (...) w jakiej dyspozycji tak naprawdę będziemy - mówi trener "Jurajskich Rycerzy", Michał Winiarski.

Na korzyść zawiercian może działać brak ograniczeń liczby obcokrajowców w składzie (jak w Pluslidze). Nie będą już jednak mogli skorzystać z Georga Grozera, który dołączył do drużyny po transferze medycznym, ale za późno, żeby móc zagrać w final four.

Perugia vs. Halbank

Jeden z polskich zespołów w wielkim finale Ligi Mistrzów w niedzielę zagra z Sir Sicoma Monini Perugia lub Halkbankiem Ankara. Były zawodnik, obecnie ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk w roli faworytów stawia włoski zespół:

Byłbym zaskoczony, gdyby Halkbank wygrał z Perugią. To by była dla mnie mega-sensacja (...) Halkbank ma za sobą dramatyczny sezon. Kończy na 8. miejscu, a miał walczyć o medale w lidze tureckiej. Na koniec sezonu wymienia trenera, przyszedł tam Radostin Stojczew (...) który wygrywał Ligę Mistrzów z Trento. Joandry Leal to wciąż jest wielkie nazwisko, ale chyba coraz bardziej "nazwisko", a nie gracz, który odmienia wyniki. Grał jednak fantastycznie z Warszawą w meczach o final four - wtedy, kiedy trzeba było wygrać. Gdyby nie jego świetna gra i Dicka Kooya, to Projekt byłby teraz w finale (...) A Perugia? Prowadziła 2:0 w finale ligi włoskiej, ale przegrała 2:3 z Lube Banca! To kolejny "podrażniony" zespół. Czyli generalnie cztery, podrażnione "tygrysy" przyjeżdżają do Łodzi, ale tylko jeden wyjedzie zadowolony. Trzy wyjadą załamane - podkreśla w rozmowie z RMF FM Jakub Bednaruk.

Final four w Łodzi. Kiedy mecze?

16.05 Piątek - półfinał - 20.00 (Sir Sicoma Monini Perugia - Halkbank Ankara)

17.05 Sobota - półfinał - 14.45 (JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie)

18.05 Niedziela - mecz o 3. miejsce - 16.00

18.05 Niedziela - finał - 20.00