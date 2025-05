To nie mit ani przypadek - zmarszczki na opuszkach palców po kąpieli układają się zawsze w ten sam sposób. Naukowcy odkryli, że wzór, który tworzy się na naszej skórze po dłuższym kontakcie z wodą, może być unikalny i powiązany z naszym układem nerwowym. Co więcej, odkrycie to może znaleźć zastosowanie nawet w medycynie sądowej.

Pomarszczone dłonie i palce po dłuższym przebywaniu w wodzie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zmarszczki to efekt działania układu nerwowego. Powstają przez obkurczanie naczyń krwionośnych po namoczeniu.

Wzór zmarszczek jest zawsze taki sam. U każdego człowieka układają się identycznie za każdym razem.

Brak zmarszczek? Czy to objaw uszkodzenia nerwu? Sprawdź, co ustalili badacze.

Zmarszczki wodne zawsze układają się tak samo

Naukowcy stwierdzili, że kiedy opuszki palców marszczą się po namoczeniu, układają się zawsze w taki sam wzór. Przyczyna to obkurczanie naczyń krwionośnych.

Kilka lat temu prof. Guy German z Binghamton University w USA opublikował badanie, w którym przyglądał się temu, jak skóra na opuszkach palców marszczy się po długim namoczeniu. Jak stwierdził, dochodzi wtedy do obkurczania naczyń krwionośnych w skórze, co prowadzi właśnie do powstania zmarszczek. Kiedy swoje wyniki opisał na popularnym portalu "The Conversation", otrzymał pytanie, czy zmarszczki te są zawsze takie same.

W nowej publikacji, która ukazała się w piśmie Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, twierdzi, że tak właśnie jest - zmarszczki zachowują swój wzór.

Naczynia krwionośne nie zmieniają zbytnio swojego położenia - poruszają się trochę, ale w odniesieniu do innych naczyń pozostają dość statyczne. To oznacza, że zmarszczki powinny tworzyć się w ten sam sposób i udowodniliśmy, że tak właśnie jest - tłumaczy naukowiec.

Dowody z wody - eksperyment z udziałem ochotników

W swoim badaniu prof. German poprosił ochotników o zanurzanie palców w wodzie na 30 minut. W tym czasie zmiany rejestrowane były fotograficznie, a następnie powtarzano zanurzenie w tych samych warunkach co najmniej 24 godziny później. Porównanie zdjęć pokazało, że w obu przypadkach pojawiały się te same wzory.

Badacze dokonali przy okazji intrygującego odkrycia. Słyszeliśmy, że zmarszczki nie tworzą się u osób z uszkodzeniem nerwu pośrodkowego w palcach - mówi German.

Jeden z moich studentów powiedział: 'Mam uszkodzony nerw pośrodkowy w palcach'. Więc go przetestowaliśmy - nie było żadnych zmarszczek! - kontynuuje.

Od relaksu do zbrodni - możliwe zastosowania w kryminalistyce

Choć może się to wydawać jedynie ciekawostką, badania mogą znaleźć realne zastosowanie w medycynie sądowej - np. przy pobieraniu odcisków palców na miejscach zbrodni lub identyfikacji ciał odnalezionych po długotrwałym przebywaniu w wodzie.

Prof. German przyznaje, że jego zainteresowanie tym tematem nie jest przypadkowe. Mój ojciec był policjantem i spotykał się nierzadko z wyzwaniami w takich czynnościach. Temat biometrii i odcisków palców jest zakodowany w mojej głowie. Zawsze myślę o takich rzeczach, bo to dla mnie fascynujące - mówi.

W kolejnych badaniach planuje zgłębiać kolejne aspekty związane z reakcją skóry na kontakt z wodą. Czuję się jak dziecko w sklepie ze słodyczami, bo jest tu tyle nauki, której jeszcze nie znam. Dziękujemy ludziom czytającym The Conversation za to wspaniałe pytanie, które nam zadali, bo zainspirowało ono nas naprawdę do ciekawych badań - podsumowuje naukowiec.