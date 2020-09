Meksykanin Sergio Pérez wraz z końcem sezonu F1 odchodzi z zespołu Racing Point. "Trochę boli, ponieważ pomagałem teamowi w bardzo trudnych chwilach" - stwierdził kierowca w poście opublikowanym w mediach społecznościowych. Miejsce Péreza zajmie czterokrotny mistrz świata Formuły 1, Sebastian Vettel.

Sergio Pérez / XPB Images/Press Association Ima / PAP/PA

To ostatni sezon Sergio Péreza w teamie Racing Point. Meksykański kierowca odchodzi z zespołu, mimo że miał już podpisaną umowę aż do końca sezonu 2022.

Sergio jest częścią naszej rodziny od siedmiu lat i w tym czasie stał się jednym z bardziej kompletnych kierowców w F1. Potrafi być niezwykle szybki w sobotę i niedzielę. Przez lata zyskał opinię bardzo solidnego kierowcy. Razem przeżyliśmy wiele fantastycznych chwil - powiedział Otmar Szafnauer, dyrektor zarządzający Racing Point.







Checo, to była przyjemność. Zapamiętajmy resztę tego sezonu - napisał team Racing Point na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Vettel w Aston Martin

Racing Point szybko poinformował, kto w przyszłym sezonie zastąpi Sergio Péreza. To Niemiec Sebastian Vettel, który w Formule 1 jeździ od 2007 roku.



To dla mnie nowa przygoda z prawdziwie legendarną firmą samochodową. Byłem pod wrażeniem wyników, jakie zespół osiągnął w tym roku i wierzę, że przyszłość wygląda jeszcze jaśniej. Wciąż kocham Formułę 1 i moją jedyną motywacją jest ściganie się na czele stawki - przyznał kierowca.



Wszyscy w Silverstone są bardzo podekscytowani tą wiadomością. Sebastian jest sprawdzonym mistrzem i ma mentalność zwycięstwa, która pasuje do naszych własnych ambicji - przyznał z kolei Otmar Szafnauer.



W przyszłym sezonie Racing Point zmienia nie tylko kierowcę, ale także nazwę zespołu. Team, którego właścicielem jest kanadyjski milioner Lawrence Stroll, w przyszłym sezonie będzie się ścigał pod nazwą Aston Martin.