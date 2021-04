​Od poniedziałku szczepienia przeciw Covid-19 są dostępne dla wszystkich dorosłych Amerykanów. Możliwość zapisania się na nie ma każda osoba powyżej 16. roku życia. Co najmniej jedną dawkę otrzymało już w USA ponad 131 mln ludzi - to około połowa dorosłej populacji.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Poniedziałek był terminem wyznaczonym stanom na rozpoczęcie powszechnych szczepień przez prezydenta Joe Bidena.

"Dziś każda osoba dorosła kwalifikuje się do otrzymania szczepionki przeciw Covid-19. Przed nami lepsze dni" - napisał na Twitterze prezydent Joe Biden.





Dziennik "New York Times" zauważa, że władze wszystkich składowych części federacji dostosowały się do tej daty.

Jako ostatnie dołączyły Hawaje, Massachusetts, New Jersey, Oregon, Rhode Island i Vermont. O możliwości zapisania niektórzy Amerykanie informowani są przez specjalne powiadomienia wysyłane na telefony komórkowe.



Połowa dorosłych zaszczepiona pierwszą dawką

Do poniedziałku - jak szacuje amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób - pierwszą dawkę preparatu przeciw Covid-19 otrzymało ponad 131 mln Amerykanów, czyli około połowa wszystkich dorosłych w Stanach Zjednoczonych.



W kwietniu w USA administruje się średnio ponad 3 mln dawek szczepionki dziennie. Ponieważ proces szczepień przyspiesza, epidemiolodzy uważają, że osiągnięcie tzw. odporność stadnej na koronawirusa w kraju będzie możliwe jeszcze późną wiosną.



Oczekuje się, że jeszcze na wiosnę podaż szczepionek przekroczy w USA popyt. W związku z tym w amerykańskich stacjach telewizyjnych i internecie ruszyła akcja promująca szczepienia finansowana za środków publicznych.



Jednocześnie eksperci i przedstawiciele władz apelują do wszystkich Amerykanów, by dalej nosili maseczki, zachowywali dystans i unikali dużych zgromadzeń.