Ponad 788 tysięcy szczepionek przeciwko Covid-19 zostało do tej pory zutylizowanych w Polsce. To dane Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dziennikarze RMF FM sprawdzili, co dzieje się z niewykorzystanymi preparatami.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce rozpoczęły się pod koniec grudnia 2020 roku. / Shutterstock Obecnie w polskich magazynach jest ponad 25 milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19. Rząd naszego kraju negocjuje obecnie z państwami Ameryki Południowej warunki przekazania części tych preparatów. Do tej pory Polska nieodpłatnie rozdysponowała 11 milionów dawek szczepionki między takimi krajami jak Armenia, Bangladesz, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Bośnia i Hercegowina i Ukraina. Prawie 15 milionów sprzedaliśmy z kolei Australii, Norwegii czy Portugalii. Tak dużego zapasu u nas nie uda się wykorzystać. Obecnie jednego dnia w całej Polsce szczepionkę przyjmuje średnio około 20-30 tysięcy osób - przyznaje były szef sanepidu dr Marek Posobkiewicz. Lepsza jest sytuacja taka, niż gdybyśmy mieli niedobór szczepionek. To jest zawsze ból, gdy coś trzeba utylizować i tego się nie wykorzysta - dodaje. Wśród dawek, które trzeba było utylizować, przeważały preparaty firm Pfizer i AstraZeneca. System nie działa pełną parą Komisja Europejska zapewniła dostawy szczepionek przeciw Covid-19, a to, co kraje z nimi robią, to ich decyzja - powiedział korespondentce RMF FM w Brukseli Katarzynie Szymańskiej-Borginon rzecznik Komisji Europejskiej. Stefan De Keersmaecker przyznał, że nie ma danych dotyczących tego, co unijne kraje robią z niewykorzystanymi szczepionkami. Kraje mogą przekazywać preparaty państwom mniej zamożnym poprzez system COVAX. Jak ustaliła nasza dziennikarka, system ten nie działa jednak pełną parą, bo biedniejsze kraje są dosyć ostrożne i nie zgłaszają odpowiedniego zapotrzebowania. Stefan De Keersmaecker przyznał, że niekiedy nie da się uniknąć konieczności utylizacji szczepionek. Należy taki proceder ograniczyć, ale nie da się go zredukować do zera - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej. Dzieje się tak np. w Szwajcarii, która zdecydowała o utylizacji 10 milionów dawek szczepionek firmy Moderna m.in. dlatego, że potrzebuje miejsca do magazynowania nowych szczepionek. Francja również zastanawia się nad utylizacją 30 milionów dawek. Opracowanie: Katarzyna Wójcik