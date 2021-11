Zaostrzone przepisy sanitarne, które wejdą w Austrii w życie od poniedziałku, sprawiły, że ludzie ustawiają się w kolejkach do szczepienia przeciw Covid-19. Osoby niezaszczepione nie będą miały wstępu do kawiarni, restauracji czy salonów fryzjerskich. Kanclerz Alexander Schallenberg już zapowiedział, że przepisy te będą obowiązywać co najmniej do nowego roku.

