Specjalny Komitet do spraw Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków przeprowadzi analizę danych w sprawie stanów zakrzepowo-zatorowych u osób, które przyjęły szczepionkę firmy AstraZeneca. W czwartek EMA zaprezentuje obszernie wyniki tych analiz. Wiele europejskich krajów wstrzymało szczepienia tym preparatem po przypadkach zakrzepicy.

Szczepienia preparatem w AstryZeneki rozpoczęły się w ostatnich dniach w Gruzji i Tajlandii / Sem van der Wal / PAP/EPA

Europejska Agencja Leków wciąż powtarza, że korzyści ze szczepionki przeciw Covid-19 koncernu AstraZeneca wynikające z zapobiegania zgonom i hospitalizacji wciąż przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych. Dlatego nie widzimy żadnego problemu, żeby kontynuować kampanię szczepień tym preparatem - mówi odpowiedzialny za strategię szczepień w Europejskiej Agencji Leków.

Agencja bada jednak nadesłane informacje przede wszystkim, by ustalić, czy jest jakikolwiek związek między zgonami w wyniku zakrzepicy a podawanymi szczepionkami. Po drugie robi to, żeby stwierdzić, czy są przeciwwskazania dla używania tej szczepionki.

EMA zauważa jednak, że ogólna liczba zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u osób zaszczepionych nie wydaje się być większa od zaobserwowanych u populacji ogólnej.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak zwrócił z kolei uwagę, że incydenty zakrzepowo-zatorowe po przyjęciu szczepionki firmy AstraZeneca (...) wystąpiły u bardzo małej liczby zaszczepionych pacjentów". Co roku u wielu osób w Unii Europejskiej występują incydenty zakrzepowo-zatorowe, o różnym podłożu - wskazał.

Waldemar Kraska informował wczoraj, że w Polsce dotychczas nie stwierdziliśmy przypadku powikłań zakrzepowo-zatorowych po szczepionce AstraZeneca. Minister Niedzielski podał z kolei, że w Polsce szczepionkę AstraZeneca podano 583 tys. osób. Korzyści są o wiele większe niż ryzyko jej nieprzyjęcia - przyznał Niedzielski.





Co wiemy o szczepionce firmy AstraZeneca?

Szczepionka przeciw Covid-19 AstraZeneca to szczepionka zapobiegająca chorobie koronawirusowej 2019 (Covid-19) u osób w wieku 18 lat i starszych. Jest to szczepionka wektorowa, co oznacza, że zawiera inny wirus (z rodziny adenowirusów), który został zmodyfikowany tak, aby zawierał gen kodujący białko wirusa SARS-CoV-2.

Szczepionka Covid-19 AstraZeneca nie zawiera samego wirusa i nie może powodować Covid-19. W organizmie po wytworzeniu białka wirusa, powstają przeciwciała skierowane przeciwko SARS-CoV-2.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze szczepionką Covid-19 AstryZeneki są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.

Na zawieszenie podawania szczepionki AstryZeneki z powodu przypadków zakrzepów krwi u zaszczepionych zdecydowało się już kilkanaście krajów - Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Norwegia, Irlandia, Islandia, Holandia, Bułgaria, Cypr, Portugalia, Tajlandia i Demokratyczna Republika Konga. Austria, Estonia, Łotwa, Litwa i Luksemburg zawiesiły stosowanie jednej konkretnej partii produktu AstryZeneki.

Decyzje te podjęto jako środek ostrożności, po analizie sytuacji w tych krajach. Europejska Agencja Leków kontynuuje analizę przypadków powikłań zakrzepowo-zatorowych u osób zaszczepionych - wyjaśnił szef URPLWMiPB.