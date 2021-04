"Właśnie przekroczyliśmy liczbę 10 mln wykonanych szczepień" – poinformował w piątek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk. Zaznaczył, że jesteśmy na półmetku zadania, jakim – zgodnie z deklaracjami premiera – jest wykonanie 20 mln szczepień do końca czerwca.

Szczepienie pacjentów w punkcie szczepień powszechnych otwartym w Centrum Sportowym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego / Adam Warżawa / PAP

Pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował na Twitterze, że w Polsce wykonane zostało ponad 10 mln szczepień przeciw Covid-19.

"Zgodnie z deklaracjami Premiera Mateusza Morawieckiego naszym celem jest wykonanie 20 mln szczepień do końca czerwca. Już dziś jesteśmy na półmetku tego zadania. Właśnie przekroczyliśmy liczbę 10 mln wykonanych szczepień!" - napisał Dworczyk.







Podkreślił, że Narodowy Program Szczepień (NPS) przyspiesza i zachęcił wszystkich do rejestracji.







"NPS to gigantyczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek, ratowników, laborantów - wszystkich, którzy od kilku miesięcy z poświęceniem realizują go bezpośrednio w punktach szczepień. Wszystkim Państwu razem i każdemu z osobna chciałbym serdecznie podziękować" - napisał szef KPRM.



Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu - korzystając z systemu e-Rejestracji i z Internetowego Konta Pacjenta; wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.



Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw Covid-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.