Osoby z przedziału wiekowego 40-59 lat mogą już rejestrować się na szczepienia, pod warunkiem, że zadeklarowały gotowość do przyjęcia preparatu przeciwko Covid-19 w specjalnym formularzu. Możliwość taka była od stycznia. Pozostałe osoby w tej grupie wiekowej będą mogły zapisać się na szczepienie w kolejnych tygodniach kwietnia.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU /

Szef KPRM Michał Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że rejestrować na szczepienie mogą się już osoby w wieku od 40 do 59 lat, które jednak stanowią wąską grupę 680 tysięcy. Są to ci, którzy wcześniej zarejestrowali się za pomocą formularza jako osoby gotowe do szczepienia.



Ten formularz był aktywny od stycznia do marca i teraz już nie działa - powiedział Dworczyk.



Co zatem z osobami w wieku 40-59, które nie wypełniły specjalnego formularza? Rząd informuje, że muszą one poczekać na uruchomienie zapisów dla swojego rocznika, bo nie mają wystawionego e-skierowania.

Wszystkie pozostałe osoby w tym wieku będą od kwietnia mogły normalnie zarejestrować się w systemie zgodnie z wyznaczonymi datami. Od 12 kwietnia wszystkie osoby z rocznika 1962 będą wszystkie bez wyjątku mogły się zapisywać i kolejne roczniki w kolejnych dniach rejestrować się na terminy najprawdopodobniej majowe - wyjaśnia szef KPRM.





Terminy kwietniowe z powodu usterki systemu

Przypomnijmy, że w czwartek rano minister Dworczyk informował w RMF FM, że jest otwarta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.



Na późniejszej konferencji prasowej Dworczyk przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a - jak podkreślał - te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego na kilka godzin wstrzymano rejestrację. Do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.





Po północy z czwartku na piątek szef KPRM poinformował na Twitterze o ponownym uruchomieniu e-rejestracji.



E-rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 wznowiona. Internetowe Konto Pacjenta dostępne w pełnym zakresie pod adresem http://pacjent.gov.pl - napisał.



Z kolei we wpisach na profilu #Szczepimysie prowadzonym przez Centrum Informacyjne Rządu zapewniono, że bez zakłóceń działają również zapisy za pośrednictwem SMS. Wprowadziliśmy niezbędną korektę do systemu - podano.