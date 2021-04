Błąd, potknięcie, usterka - takie słowa padały na konferencji ministra Michała Dworczyka z kancelarii premiera. Niespodziewane otwarcie zapisów na szczepienia przeciw Covid-19 dla ludzi w wieku od 40 do 59 lat – i wstrzymanie tych zapisów wkrótce potem – było tematem drugiej już dzisiaj konferencji pełnomocnika rządu ds. szczepień.

Nagłe otwarcie i nagłe wstrzymanie zapisów dla grupy 40+

Dwa dni temu, przypomnijmy, rząd ogłosił plan przyspieszenia szczepień przeciwko Covid-19. Zakłada on m.in. zwiększenie liczby punktów szczepień i grona kwalifikujących do szczepienia oraz wprowadzenie szczepień populacyjnych.

Zgodnie z zapowiedzią, w kwietniu codziennie miały być uruchamiane zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od 12 kwietnia i rocznika 1962, a skończywszy na 24 kwietnia i roczniku 1973. Zapowiedziano również, że prawdopodobnie w maju ruszą zapisy dla wszystkich dotąd niezaszczepionych.

Dzisiaj jednak okazało się, że skierowania na szczepienia zaczęli otrzymywać nawet 40-latkowie, co więcej: wyznaczano im nieodległe terminy.

To nagłe otwarcie zapisów dla grupy 40+ wyjaśniał w Porannej rozmowie w RMF FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

"W tej chwili mamy rejestrację otwartą dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia. W systemie centralnej rejestracji zarejestrowanych jest łącznie około 11 milionów osób. Z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1,8 mln" - mówił, po czym ujawnił: "W ostatnich dwóch dniach ta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji. Dziś w nocy wyznaczone zostały skierowania dla osób od 40. do 60. roku życia".

Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciwko Covid-19 Michał Dworczyk / Radek Pietruszka / PAP

Już dwie godziny później jednak Michał Dworczyk ogłosił na konferencji prasowej wstrzymanie zapisów osób między 40. a 59. rokiem życia i tłumaczył, że nastąpiła "jakaś usterka".

"Te terminy (dla ludzi w wieku 40-59 lat - przyp. RMF) miały być wyznaczane w drugiej połowie maja. Niestety, przez to, że nastąpiła jakaś usterka, część z tych osób w wieku 40-59 lat zapisała się na terminy jeszcze kwietniowe. Na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację tej grupy" - poinformował Dworczyk.

"Po usunięciu tej usterki odblokujemy system i do każdej takiej osoby będzie dzwonił automat bądź konsultant, proponując konkretny termin szczepienia w drugiej połowie maja" - zaznaczył również szef kancelarii Mateusza Morawieckiego.

Dostałeś kwietniowy termin? Spodziewaj się telefonu od konsultanta

Chodzi o 130 tysięcy osób z rejestrującej się dziś grupy 40-59 lat, którzy zapisali się na szczepienie jeszcze w kwietniu. Rząd chce ich przenosić teraz na drugą połowę maja, bo zapisy na kwiecień nastąpiły przez błąd systemu - tak tłumaczył to nadzorujący program szczepień min. Michał Dworczyk. To przepisywanie potrwa 2-3 dni. Konsultacji z infolinii mają dzwonić - i to już jutro - do osób zapisanych na kwiecień i proponować termin po 15 maja.

Kto zdołał zapisać się na jutro czy pojutrze takiego telefonu nie dostanie, bo nie uda się w to miejsce znaleźć osoby starszej do zaszczepienia - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski i jak zauważa, wygląda to na rządową loterię, bo to przenoszenie na majowy termin ma być uzależnione od realizacji szczepień wśród 70-latków w danym regionie. Może się więc okazać, że na przykład w Szczecinie wyszczepiono już większość osób starszych i 40-latkowie zostaną przy terminie w kwietniu, a na przykład w Warszawie już nie. Co ważne, jeśli zadzwoni konsultant i zaproponuje nowy termin - nie będzie można mu odmówić.

Mateusz Morawiecki unika odpowiedzi na pytanie o chaos w programie szczepień

Kilkadziesiąt minut później od odniesienia się do sprawy uchylił się sam premier.

W czasie konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego, poświęconej nowej tarczy antykryzysowej, rzecznik rządu Piotr Müller zastrzegł, że "o godzinie 13:30 odbędzie się konferencja prasowa szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka, na tej konferencji będzie można zadać szczegółowe pytania dotyczące programu szczepień".

Mimo tego zastrzeżenia jeden z dziennikarzy próbował zapytać Mateusza Morawieckiego o niespodziewane otwarcie zapisów dla grupy 40+.

Odpowiedzi nie było: premier milczał, a rzecznik rządu powtórzył, że o program szczepień będzie można pytać o 13:30 w czasie - drugiej już dzisiaj - konferencji prasowej Michała Dworczyka.