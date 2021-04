Chcemy uruchomić kolejne środki do 30 mld zł dla przedsiębiorstw i objąć pomocą kolejne kody PKD. Dotychczasowe wsparcie dla przedsiębiorców to ponad 200 mld zł - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Chcemy uruchomić kolejne środki do 30 mld zł, żeby ratować przedsiębiorstwa - powiedział premier zapowiadając, że pomoc zostanie rozszerzona na kolejne kody PKD obejmujące branże dotknięte lockdownem. To walka o zdrowie i życie Polaków - podkreślił.

Jak powiedział Morawiecki, "dotychczasowe wsparcie dla przedsiębiorców to ponad 200 mld zł".

To wszystko zostało zaabsorbowane w ramach różnego rodzaju programów finansowych wsparcia bezpośrednio z budżetu państwa i przez instytucje podlegające państwu - zaznaczył premier.

Pandemia nie odpuszcza i dlatego uruchamiamy nowe programy. Miejsca pracy, miejsca pracy i jeszcze raz miejsca pracy - powiedział Morawiecki. Jak dodał, skuteczność polskich programów pomocowych potwierdził ostatnio Eurostat pokazując, że Polska ma najniższy poziom bezrobocia w środku trzeciej fali pandemii ze wszystkich państw europejskich.

Drugi kwartał będzie krytyczny i mam nadzieję, że pod koniec kwietnia już będziemy mogli pokazać pozytywne efekty działania tarcz finansowych - powiedział premier. Dodał, że to jest tarcza wiosenna, która ma zwiastować odbudowę. Ona przeznacza następne dziesiątki miliardów złotych na ratowanie polskich przedsiębiorców, na przechowanie przez nich kapitału doświadczeń, rynku, klientów po to, żeby później mogli mocno odbić się i funkcjonować w normalniejszych czasach - mówił.

Zdaniem premiera już w czerwcu, lipcu i sierpniu możemy się spodziewać w gospodarcze co najmniej tak silnego odbicia, jak rok temu.

Jest to możliwe, trzeba dotrwać do tego czasu (...). Tarcza antykryzysowa, którą dzisiaj przedstawiamy, na pewno bardzo mocno w tym pomoże - dodał.

Zmiany w czynszach w galeriach

Rząd zaproponuje nowe regulacje dot. czynszów. Jak wynika z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej premiera, 80-proc. obniżki czynszów będą dotyczyć okresu obowiązywania zakazów prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw.

Dodatkowo przez 3 miesiące po ustaniu tego zakazu czynsze mają być zredukowane o 50 proc.

Z przedstawionej informacji wynika, że wynajmujący będą mieli prawo ustalenia wyższej wartości czynszu w przypadku wykazania, że skala obniżki jest niewspółmierna do rzeczywistych szkód najemcy.

Jak zaznaczył Morawiecki, są to bardzo ważne regulacje, które pomogą polskim przedsiębiorcom w sporze z "wielkimi międzynarodowymi korporacjami", które prowadzą galerie handlowe.

Morawiecki zapowiedział też, że mechanizmy wsparcia będą kontynuowane dla branż najmocniej dotkniętych przez pandemię, jak gastronomia czy hotelarstwo. Dalszego wsparcia będą również udzielać PFR i BGK - dodał.