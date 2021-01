Kolejna zaskakująca zmiana w rządowym programie szczepień. Do grupy pierwszej, mającej pierwszeństwo do zaszczepienia się przeciwko Covid-19, dopisano m.in. prokuratorów czy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W związku z tym osoby przewlekle chore, które wcześniej widniały na liście w grupie drugiej obok prokuratorów, będą musiały na swoją kolej do szczepienia poczekać dłużej.

REKLAMA