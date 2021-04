Od maja we Włoszech szczepionki przeciwko Covid-19 będą dla wszystkich - zapewnił nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. W wywiadzie dla dziennika "La Stampa" podkreślił, że w pierwszej kolejności trzeba zaszczepić osoby najbardziej zagrożone.

Ośrodek szczepień w Turynie / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Musimy wyjść z obecnej sytuacji. Również wczoraj zmarło 469 osób - powiedział generał w wywiadzie opublikowanym w czwartek. Jak zaznaczył, średni wiek osób zmarłych z powodu Covid-19 wynosi około 80 lat, ale obecnie zmniejsza się do 65.

Musimy chronić najbardziej narażonych; jeśli nie zrobimy wszystkiego, by się to udało, okażemy się kryminalistami - stwierdził Figliuolo.

Wyraził przekonanie, że uda się osiągnąć cel 500 tys. szczepień dziennie. Jego zdaniem będzie to możliwe, bo w tym kwartale Unia Europejska otrzyma 50 milionów dodatkowych szczepionek firmy Pfizer, z których Włochy dostaną 7 mln.

To pozwoli nam opanować sytuację i ograniczenia w stosowaniu innych szczepionek i sprawi, że będziemy mieli 17 milionów dawek w maju; to siła ognia wyższa od pół miliona szczepień dziennie - ocenił generał sił zbrojnych.

Ogłosił, że od 10-15 maja można będzie rozpocząć szczepienia w miejscach pracy.

Możemy zdecydować o tym, jednocześnie będziemy szczepić osoby w grupie wiekowej 30-59 lat. Można szczepić je wszystkie razem dając oczywiście pierwszeństwo ludziom starszym i biorąc pod uwagę pracę, jaką kto wykonuje i jak narażony jest na ryzyko - wyjaśnił Figliuolo.

Na łamach włoskich gazet pojawiają się zarazem wątpliwości co do tego, czy w związku z chaosem szczepionkowym i polemikami wokół niektórych preparatów uda się osiągnąć w kraju odporność zbiorową w planowanym terminie, czyli do września.