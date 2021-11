Europejska Agencja Leków EMA rekomenduje stosowanie szczepionki przeciw Covid-19 u dzieci od 5. do 11. roku życia. Chodzi o preparat firmy Pfizer.

Zdj. ilustracyjne / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Preparat firmy Pfizer o nazwie Comirnaty będzie mógł być podawany dzieciom od 5. do 11. roku życia w dwóch dawkach w odstępie trzech tygodni. Dawki dla tej grupy wiekowej będą jednak trzykrotnie mniejsze niż dawki dla osób powyżej 12. roku życia. Według koncernu, skuteczność preparatu w tej grupie wiekowej wynosi 90 proc.



Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 5 do 11 lat są podobne do tych u osób w wieku 12 lat i starszych. To m.in. zmęczenie, ból głowy, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból mięśni i dreszcze - informuje agencja.

Od maja szczepionka Comirnaty jest dostępna w krajach Unii Europejskiej dla dzieci powyżej 12. roku życia. Comirnaty jest też jednym z czterech preparatów, którym w Polsce mogą szczepić się dorośli.

Ostateczną decyzję o tym, czy szczepionka zostanie dopuszczona w krajach Unii Europejskiej podejmuje Komisja Europejska.