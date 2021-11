Przez najbliższe trzy dni - od czwartku do soboty - osoby 50 plus, które są w pełni zaszczepione dostaną wiadomość SMS o możliwym wcześniejszym przyjęciu szczepienia dawką przypominającą - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Akcja szczepień w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego / Marcin Bielecki / PAP

Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej, resort dopuścił u osób powyżej 50. roku życia szczepienie dawką przypominająca po pięciu miesiącach od zakończenia szczepień podstawowych.

"UWAGA: Krótsze odstępy między dawkami szczepionki COVID w Twojej grupie wiekowej. Już dziś zapisz się na dawkę przypominającą. Więcej na stronie szczepimysie" - takiego SMS-a od czwartku do soboty otrzymają 3 mln osób.



Wszystkim tym osobom minął już pięciomiesięczny okres od pełnego zaszczepienia jedną dawką (Johnson & Johnson) lub dwoma dawkami (Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca) przeciw Covid-19 i wszystkie te osoby mają już wystawione e-skierowania na szczepienie przypominające. Oznacza to, że już mogą zaszczepić się drugą bądź trzecią dawką.



"UWAGA: Krótsze odstępy miedzy dawkami szczepionki COVID w Twojej grupie wiekowej. Już (data) zapisz się na dawkę przypominającą. Więcej na stronie szczepimysie" - taką z kolei wiadomość SMS otrzymają wszyscy ci, którym okres pięciu miesięcy od pełnego zaszczepienia jeszcze nie minął. Ministerstwo Zdrowia w wiadomości tekstowej wskaże dokładną datę, od kiedy osoba 50 plus będzie mogła skorzystać z dawki przypominającej.



W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia wysłało 15,5 mln SMS-ów do wszystkich w pełni zaszczepionych z informacją o możliwości i terminie przyjęcia dawki przypominającej.