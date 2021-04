W Niedzielę Wielkanocną w Polsce wykonano 3103 szczepienia przeciw Covid-19. W pięciu województwach nie zaszczepiono nikogo.

Zdjęcie ilustracyjne / MATTEO CORNER / PAP/EPA

Raport obejmujący Niedzielę Wielkanocną zaktualizowano w świąteczny poniedziałek, o godz. 9.30. Wynika z niego, że dotąd w Polsce pierwszą dawkę otrzymało 4 585 575 osób, a drugą - 2 073 334 osoby. Razem wykonano 6 658 909 szczepień.

W poprzednich dniach było kolejno - 32 965 szczepień w raporcie po sobocie, 144 084 w raporcie po piątku, 197 870 w raporcie po czwartku.



Najwięcej szczepień ostatniej doby wykonano w województwie mazowieckim - 1 511, a także w województwach dolnośląskim - 622, oraz śląskim - 518. 191 szczepień wykonano w Małopolsce, 172 szczepienia na Warmii i Mazurach, 30 w Świętokrzyskiem, 22 w Kujawsko-Pomorskiem, 16 na Pomorzu, 12 w Wielkopolsce, 7 w Łódzkiem i 2 w Lubuskiem. Żadnego szczepienia nie wykonano w województwach: opolskim, zachodniopomorskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim.

Szybkie tempo szczepień w Rzeszowie

Mimo braku szczepień na Podkarpaciu w Niedzielę Wielkanocną, najbardziej "wyszczepionym" miastem w Polsce jest obecnie Rzeszów. Według rządowego raportu szczepień przeciwko Covid-19 wynika, że w Rzeszowie zaszczepiono do tej pory ponad 119 tys. osób, z tej liczby drugą dawkę przyjęło ponad 33 tys. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej i części mediów, w dwóch punktach szczepień można otrzymać preparat bez rejestracji i skierowania.

Media twierdzą, że procedury w niektórych rzeszowskich punktach szczepień nie do końca są zgodne z tymi ustalonymi w ramach narodowego programu szczepień. "Gazeta Wyborcza" podaje, że w czwartek i piątek przed jednym z punktów stały tłumy, w tym 20-, 30- i 40-latkowie bez skierowań na szczepienie.

Podobne informacje podawała Wirtualna Polska. Portal podawał, że na szczepienia przyjeżdżali także ludzi z innych miejscowości, np. z Przemyśla.

W piątek na stronie Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa, które ma wiele punktów szczepień na terenie całego Podkarpacia, pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że w tym dniu i w sobotę osoby 55 + będą mogły zaszczepić się bez rejestracji.

"Uwaga! Szczepimy osoby 55+ BEZ REJESTRACJI! Dziś i jutro w godz. 8:00-21:00 w punkcie szczepień CM Medyk w C.H. Full Market przy al. Rejtana 53 w Rzeszowie szczepimy osoby 55+. Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji!" - czytamy w komunikacie placówki medycznej.

PAP dotarła do osoby (powyżej 55 lat), która skorzystała z takiej możliwości i zaszczepiła się w sobotę w tym punkcie szczepień w Rzeszowie, bez rejestracji. Jak powiedziała PAP pani Maria, szczepienie miała zaplanowane za kilka tygodni w innej placówce medycznej w Rzeszowie.

Cześć polityków opozycji zwracało w mediach uwagę, że duża liczba szczepień w Rzeszowie może mieć związek z wyborami prezydenta tego miasta, które odbyć się mają 9 maja.

"Doniesienia o Rzeszowie i procencie zaszczepionych mieszkańców tego miasta NIE są prawdziwe. Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie. Rozmieszczenie punktów na Podkarpaciu powoduje, że mieszkańcy części regionu i pobliskich powiatów korzystają ze szczepień w Rzeszowie" - napisała na Twitterze Michał Dworczyk odnosząc się do dyskusji o szczepieniach w Rzeszowie.

"Liczby pokazują zaszczepionych w punktach szczepień a nie liczbę zaszczepionych mieszkańców Rzeszowa. Wpływ na to ma także fakt, że duże punkty szczepień raportują w Rzeszowie szczepienia wykonane w terenie. Jutro szczegółowo omówimy to w trakcie konferencji" - podkreślił.

Kolejna dostawa Pfizera dotarła do Polski

W poniedziałek do Polski dotarła dostawa 870 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer. Trwa ich dystrybucja do punktów szczepień - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski.

Ponadto, jak zapowiadał wcześniej prezes RARS, do Polski w niedzielę, 11 kwietnia dotrą szczepionki firmy AstraZeneca. Czekamy na potwierdzenie liczby szczepionek - mówił. Potwierdzona minimalna dostawa - jak można przeczytać w harmonogramie dostaw dostępnym na stronie rządowej - wynosi 172 tys. dawek.

Według harmonogramu w kolejnych tygodniach kwietnia do Polski dotrą kolejne dawki szczepionek Pfizera, AstryZeneki, Moderny, a także pierwsza dostawa szczepionki Johnson&Johnson. Łącznie potwierdzone minimalne dostawy to ponad 5,6 mln dawek, ale - jak wskazano na stronie rządu - deklarowana wielkość dostaw jest na poziomie ok. 7 mln.

Z rządowego raportu z godz. 9.30 w poniedziałek wynika, że dotąd do Polski trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140. Na stanie magazynu jest 395 420 dawek, 496 500 dawek to zamówienia w trakcie realizacji.

Po szczepionkach zanotowano 5 658 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 7 693 dawki.

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia ub.r. Na razie prowadzone są one preparatami firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna.