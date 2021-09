Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych próbuje wymienić się szczepionkami z innymi krajami. Chodzi o pozyskanie najwygodniejszej w użyciu, jednodawkowej szczepionki Johnson & Jonson, bo producent od miesiąca nie przysyła obiecanych dostaw. Te mają być wznowione dopiero w drugiej połowie września.

Zdj. ilustracyjne / Fabian Sommer / PAP/EPA

Właściwie od początku sierpnia dostawy szczepionek Johnson & Johnson do nas nie docierają, więc na potrzeby szczepień, między innymi w punktach mobilnych, przeznaczamy dawki, które mieliśmy odłożone w magazynie. Sprawdzamy też możliwość wymiany z innymi krajami na szczepionki innych producentów - powiedział w rozmowie z PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Realizacja umowy z koncernem Johnson & Johnson (J&J) na dostawę do UE szczepionek przeciw Covid-19 została zawieszona - poinformował w czwartek przedstawiciel Unii Afrykańskiej Strive Masiyiwa. Produkowane w RPA szczepionki miały być wysłane do Europy.

Dawki preparatów J&J, które już trafiły do UE, zostaną zwrócone - oświadczył Masiyiwa na konferencji prasowej zorganizowanej przez instytucję kontroli chorób Unii Afrykańskiej. Koncern J&J dotychczas wysłał niecałe 20 mln dawek do Europy, a do wstrzymania dalszych dostaw doszło częściowo za sprawą interwencji prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Utrudniona akcja szczepień

Takie decyzje nie są dla nas korzystne, ale już nie raz radziliśmy sobie w trudniejszych sytuacjach. Mamy odłożoną rezerwę szczepionek innych producentów, które mogą być wykorzystane w sytuacji zwiększonego zainteresowania szczepieniami wśród Polaków - powiedział PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Przyznał, że brak dostaw szczepionek firmy Johnson & Johnson komplikuje akcje szczepień w terenie.

Biorąc pod uwagę, że jest to szczepionka jednodawkowa, wiele osób w Polsce spontanicznie decyduje się na nią przy okazji wyjazdu wypoczynkowego, festynów czy innych tego rodzaju wydarzeń - powiedział.



Jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski, niedobór szczepionek to około miliona dawek.

Wymiana szczepionkami z innymi krajami

Rozpoczęliśmy sprawdzanie możliwości wymiany z innymi krajami na szczepionki innych producentów tak, aby pozyskać dla nas szczepionki Johnson & Johnson - poinformował prezes RARS. Dodał, że operacja ta zapewne trochę potrwa.

W Polsce w pełni zaszczepiono, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, 18 821 84 osoby - podano w czwartek na stronach rządowych. Wykonano 36 335 572 szczepienia.

Łącznie do Polski dostarczono 53 910 230 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 38 488 580 z nich.

Od 27 grudnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 391 290 dawek. Zgłoszono 14 862 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości łagodne.