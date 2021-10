Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że u osób w wieku 18 lat i starszych można rozważyć podanie dawki przypominającej szczepionki przeciw Covid-19 Spikevax firmy Moderna.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

EMA poinformowała w poniedziałek, że trzecia dawka Spikevax podana 6 do 8 miesięcy po drugiej dawce doprowadziła do wzrostu poziomu przeciwciał u osób dorosłych, u których poziom przeciwciał słabł. Dawka przypominająca składa się z połowy dawki stosowanej w schemacie szczepienia podstawowego.



"Aktualne dane wskazują, że schemat działań niepożądanych po podaniu dawki przypominającej jest podobny do tego, który występuje po drugiej dawce. Ryzyko stanów zapalnych serca lub innych bardzo rzadkich skutków ubocznych po podaniu dawki przypominającej jest dokładnie monitorowane. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, EMA będzie nadal analizować wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku Spikevax" - podała Agencja.



Na szczeblu krajowym organy zdrowia publicznego mogą wydawać oficjalne zalecenia dotyczące stosowania dawek przypominających, biorąc pod uwagę lokalną sytuację epidemiczną, a także dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa dawki przypominającej.



Na początku tego miesiąca EMA stwierdziła, że dawkę przypominającą szczepionki firmy BioNTech/Pfizer można rozważyć co najmniej 6 miesięcy po podaniu drugiej dawki u osób w wieku 18 lat i starszych. Ponadto zaleciła podanie dodatkowej dawki leku Comirnaty i Spikevax osobom z poważnie osłabionym układem odpornościowym, co najmniej 28 dni po drugiej dawce.