Premier greckiego rządu Kyriakos Mitsotakis ogłosił, że każda młoda osoba, która zaszczepi się pierwszą dawką otrzyma bon o wartości 150 euro.

Zdj. ilustracyjne / Laine Nathan/ABACA / PAP/EPA

Greckiemu rządowi zależy, by przyspieszyć akcję szczepień przed letnim sezonem wakacyjnym. To dług wobec młodych i dowód wdzięczności - tłumaczył na spotkaniu ministerialnym w poniedziałek szef rządu.

Premier Mitsotakis zapowiedział, że blisko 940 tys. młodych Greków w wieku 18-25 lat, którzy się zaszczepili lub zaszczepią przeciw Covid-19 co najmniej jedną dawką, będzie mogło otrzymać do końca roku bon o wartości 150 euro. Dodatkową zachętą dla młodzieży ma być darmowy dostęp do internetu w telefonie przez cały sierpień.

Z powodu systematycznie spadającej liczby zakażeń, od zeszłego tygodnia w Grecji nie trzeba nosić masek na zewnątrz, a od poniedziałku osoby w pełni zaszczepione mogą cieszyć się wyjściem na siłownie czy do pracy, bez potrzeby testowania się na Covid-19.

Obecnie w pełni zaszczepione jest ok. 33 proc. 11-milionowej populacji Grecji. Rząd niepokoi się nie tylko niesatysfakcjonującym odsetkiem zaszczepionych, ale też wzrostem zakażeń wariantu Delta.

Od początku pandemii Grecja zanotowała 420 905 przypadków infekcji Covid-19 oraz 12 664 zgony.