Dziś w życie wchodzi nowelizacja tzw. ustawy powodziowej. Na łatwiejszą pomoc będą mogli liczyć poszkodowani we wrześniowej powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Nowela w Dzienniku Ustaw została opublikowana w poniedziałek.

Zniszczony przez powódź most w ciągu DK nr 40 w Głuchołazach / Jacek Skóra / RMF FM

Zmiany zawarte w noweli mają m.in. umożliwić wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań własnych. Do tej pory wkład ten musiał wynosić 20 proc.

Nowe przepisy mają też zapewnić ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wsparcie dla uczelni niepublicznych oraz zapomogi dla ich studentów, wsparcie i możliwe ulgi dla przedsiębiorców. Mają też doprowadzić do uproszczenia procesu wycinki drzew i krzewów, uproszczenia zasad przyznawania zasiłków na cele remontowo-budowlane, przyznania świadczeń interwencyjnych organizacjom porządku publicznego i rolnikom.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

W trakcie prac parlamentarnych do rządowego projektu Sejm wprowadził m.in. poprawkę podnosząca do 200 tys. zł maksymalną wysokość pożyczki dla przedsiębiorców na usuwanie skutków powodzi. Posłowie wprowadzili też do ustawy zapis pozwalający na zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na wniosek bezpośrednio dotkniętych przez powódź przedsiębiorców, jeśli ich dochody spadły o co najmniej 40 proc.

Zmienione przepisy m.in. pozwalają na udzielanie zaliczek pomocowych dla poszkodowanych, co ma przyspieszyć udzielanie wsparcia.

Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej będzie mógł zmieniać programy pomocowe, na podstawie których możliwe będzie kierowanie pomocy publicznej do przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. Przyspieszone ma być też wsparcie dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Zmiany wprowadzają też czasowe przepisy, które przyspieszą szacowanie szkód dotyczących zabytków.