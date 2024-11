Pluszowe misie z misją specjalną w szpitalu! Dziś - tak jak co roku - Fundacja Mam Marzenie - przekazała maskotki tysiącom małych pacjentów w całym kraju. Jednym z takich miejsc był Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

/ Stanisław Pawłowski / RMF24

Okazją do odwiedzenia młodych pacjentów był przypadający w poniedziałek 25 listopada Dzień Pluszowego Misia. Fundacja Mam Marzenie - jak co roku - najpierw zorganizowała zbiórkę pluszaków, a teraz rozdaje je dzieciom w szpitalach. Wolontariusze fundacji i szkolnego koła Caritas ZSP nr 1 odwiedzili oddziały UCK w Gdańsku.

To jest fantastyczna rzecz, bo te dzieci potrzebują na co dzień uśmiechu. I taka chwila, kiedy one otrzymują te pluszaki, kiedy widzą tego wielkiego misia, który odwiedza je i macha do nich, powoduje, że one się uśmiechają. One przytulają te pluszaki, które dostają - mówi nam pan Piotr, który był przebrany za misia.

"Najbardziej puszysty miś"

W jednym z pokojów jest dziewczynka z mamą. Po otrzymaniu od razu go przytuliła. Lubię pluszaki, bo są takie miękkie - przyznaje dziewczynka. Mama pokazuje nam, że na łóżeczku jest jeszcze kilka innych, które towarzyszą na co dzień dziewczynce.

Na innym oddziale dzieci wyszły ze swoich pokojów na korytarz by sobie zrobić zdjęcie z misiem.

Co za radość! - skomentowała jedna z pielęgniarek. Czy macie pluszaki-ryby? - dopytywał w tym czasie jeden z chłopców.

Później odwiedziliśmy kolejny oddział. Dziewczynka wybrała sobie "najbardziej puszystego misia".

Różowy! Mój ulubiony kolor - mówiła, bawiąc się nim. Bardzo, bardzo się spodobał. Córeczka zadowolona - przyznaje mama dziewczynki.

Tylko w ubiegłym roku Fundacja Mam Marzenie rozdała pacjentom w całej Polsce 9 tysięcy zabawek.

Jak można włączyć się w akcję?

Wspieranie tej inicjatywy jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy, że przekażesz nowego, nieużywanego pluszowego misia do jednego z wielu punktów zbiórek, które Fundacja Mam Marzenie zorganizowała na terenie całej Polski.

Misie zostaną dokładnie zapakowane i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostarczone dzieciom, aby rozjaśnić ich dzień i dać im poczucie wsparcia. Więcej informacji o akcji można znaleźć TUTAJ.