Szefowa Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała o możliwych podtopieniach pojedynczych zabudowań w województwie zachodniopomorskim. Dotyczy to miejscowości: Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierka, Stara Rudnica oraz Stary Kostrzynek. Prognozy pogody są dla nas dobre, nie spodziewamy się cofki - przekazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Zalane tereny w Lewinie Brzeskim w woj. opolskim / Michał Meissner / PAP

Podczas piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego szefowa Wód Polskich przekazała, że obecnie większość zbiorników retencyjnych funkcjonuje normalnie. Zbiornik Nysa ma zmniejszony odpływ, w zbiorniku Mietków musieliśmy nieco zwiększyć odpływ, żeby go opróżnić - powiedziała.

Kopczyńska przyznała, że dochodzi do lokalnych zdarzeń związanych z przeciekaniem wałów, ale nie są to duże uszczerbki. W jednym przypadku, na wysokości miejscowości Smolne, w gminie Jemielno (...) trwa akcja zabezpieczania wału. Władze gminy prewencyjnie wydały komunikat wzywający do ewakuacji - powiedziała, dodając, że na miejscu pracują strażacy.

Prognoza dla Szczecina i województwa

Prezes Wód Polskich przedstawiła również prognozę dla Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego, wskazując, że w samym mieście nie występują obecnie żadne zdarzenia kryzysowe. Dalszy wzrost stanu wód obserwuje się natomiast w Gozdowicach i Bielinku.

W tej chwili pracownicy Wód Polskich wraz z żołnierzami WOT będą na bieżąco monitorować wały przeciwpowodziowe. Żołnierze WOT będą wspierać ewentualne naprawy - powiedziała.

Jak wskazała, podtopieniu mogą ulec pojedyncze zabudowania w miejscowościach: Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierka, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek.

"Nie spodziewamy się cofki"

Prognozy pogody są dla nas dobre, nie spodziewamy się cofki - przekazał podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w piątek wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze m.in. do ewentualnej dezynfekcji trzech wodociągów.

Dzisiaj mamy otwarcie jazu Widuchowa, gdzie rozdzielamy wodę na Odrę Wschodnią i Zachodnią, czyli spłaszczamy falę. Prognozy pogody są dla nas dobre, wiatr cały czas południowy, więc nie spodziewamy się cofki. Małe przelotne opady nie powinny spowodować spiętrzenia wód, których spodziewamy się między 24 a 27 września - mówił Rudawski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych dla Odry granicznej w woj. zachodniopomorskim. Alert obowiązuje do 27 września.

Ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia wydano dla Bielinka, Gozdowic i Gryfina. Na razie - jak przekazał wojewoda - brakuje tam odpowiednio 141, 86 i 41 cm do stanu ostrzegawczego.

Zadysponowaliśmy z sanepidem przygotowania do dezynfekcji chemicznych trzech wodociągów, jeżeli zostaną zalane. To są wodociągi w Dębcach, Ognicy i Bielinku, czyli w tych miejscach, gdzie jesteśmy najbardziej zagrożeni - poinformował Rudawski.

Dodał też, że możliwe będzie zamknięcie dwóch studni, które są w okolicy i mogłyby zostać skażone. Trwają też przygotowania do ewentualnej ochrony dwóch DPS-ów w pobliżu miejsc zalewowych.

Wojewoda przekazał też, że zinwentaryzowane zostały trzy cmentarze, które też będą pod szczególną opieką.

Od środy obowiązuje też czasowy bezwzględny zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych. W piątek odbędzie się ich inwentaryzacja. Wprowadzone przez RZGW w Szczecinie obostrzenie o zakazie poruszania się po wałach obowiązuje do odwołania.