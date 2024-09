Mam ogromny żal do władzy - obecnej i poprzedniej, za ich kłótnie, walkę między sobą. Teraz widać, co z tej walki zostaje - dodaje pan Leszek. Mieszkaniec Kłodzka wskazuje na koparkę, która gigantyczną łyżką nakłada kolejne porcje śmieci wystawionych przed każdą kamienicą. To rzeczy, które nadają się jedynie na wysypisko. Miasto powoli opróżnia centrum z nieczystości, ale wciąż jest ich tu pełno.

Trudno oszacować, ile tygodni potrzeba, by doprowadzić centrum miasta do porządku.