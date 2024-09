W zbiorniku Racibórz Dolny, który przechwycił falę wezbraniową na Odrze, jest ok. 102 mln m sześc. wody, czyli 55 proc. jego pojemności. Pobliski polder Buków gromadzi ok. 20,2 mln m sześc. wody, co stanowi 35 proc. jego pojemności. Taką informacje w piątek przed południem podały Wody Polskie.

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny / Andrzej Grygiel / PAP

"Stabilizuje się sytuacja w zlewniach rzeki Wisły i Odry na obszarze działań Wód Polskich w Gliwicach. Poziom wód sukcesywnie się obniża. W dalszym ciągu pozostajemy w terenie, gdzie nadzorujemy pracę obiektów hydrotechnicznych i podejmujemy niezbędne interwencje" - podali przedstawiciele Wód Polskich - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) w przedpołudniowym, piątkowym komunikacie.

Coraz mniej wody w zbiorniku Racibórz

We wtorek (17 września) zbiornik Racibórz Dolny gromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności. Od tego czasu, wraz ze stabilizacją sytuacji hydrometeorologicznej, systematycznie zmniejsza się ilość gromadzonej w nim wody. Obecnie jest w nim ok. 102 mln m sześc. wody (ok. 55 proc. pojemności).

"Obiekt pracuje zgodnie z instrukcją gospodarowania wodami i pozostaje pod nadzorem pracowników PGW WP RZGW w Gliwicach, którzy nadzorują jego prawidłową pracę, prowadzą kontrolę poprawności aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innych elementów zbiornika. Dzięki obniżonemu odpływowi wód z czaszy stabilizuje się rzędna wody w korycie rzeki Odry poniżej, co umożliwia odciążenie nadwyrężonego obwałowania, szczególnie w newralgicznych miejscach" - wskazali przedstawiciele Wód Polskich.

Również w Polderze Buków obniża się poziom wody - w piątek wynosił on ok. 20,2 mln m sześc., czyli ok. 35 proc. pojemności. Obiekt wykonuje swoje zadania bezawaryjnie pod nadzorem pracowników Wód Polskich w Gliwicach - podali przedstawiciele RZGW.

Zbiornik Racibórz Dolny przechwycił falę powodziową / Michał Czernek / PAP

Odwołane alarmy

Wody Polskie przyjmują zgłoszenia o ewentualnych zagrożeniach. Ze względu na nasycenie wodą zlewni Odry i Wisły prowadzony jest dozór obwałowań. Decyzją dyrektora RZGW do 29 września przedłużony został zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek. Nie dotyczy on służb zarządzania kryzysowego.

Wszelkie przypadki zauważonych nieprawidłowości można również zgłaszać pod całodobowym numerem telefonu: 22-470-10-01.

W związku z poprawiająca się sytuacją hydrometeorologiczną wójt gminy Zebrzydowice oraz wójt gminy Rudziniec podjęli decyzję o odwołaniu alarmu przeciwpowodziowego na obszarze wspomnianych gmin.

Zbiornik Racibórz i polder Buków

Zbiornik Racibórz Dolny o pojemności 185 mln m sześc. zaczął być napełniany od niedzieli rano (15 września), aby przejąć nadmiar wód napływających Odrą.

Budowę suchego zbiornika w Raciborzu ukończono na przełomie maja i czerwca 2020 r. Zajmuje on 26 km kw. Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 km.

Ze zbiornikiem Racibórz współpracuje położony powyżej polder Buków, oddany do użytku w 2002 r. W ramach tej inwestycji wykonano m.in. 14,5 km obwałowań stanowiących zapory boczne polderu, dwie budowle umożliwiające sterowanie pracą polderu i wał działowy.