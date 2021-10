Totalizator Sportowy został partnerem Polskiego Związku Koszykówki. Sponsor wesprze popularyzację koszykówki w odmianie 3x3. Powstaną mi.in zawodowe drużyny, które będą rywalizować w turniejach na całym świecie. Krajowe drużyny znane z podstawowej odmiany koszykówki będą z kolei rywalizować w Lotto lidze. „Odmiana koszykówki 3x3 świetnie się rozwija. To pełnoprawna, olimpijska dyscyplina. To, co planujemy, to wieloetapowy rozwój tego rodzaju koszykówki” – mówi prezes PZKosz Radosław Piesiewicz. Umowa będzie obowiązywać do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

