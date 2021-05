Trener reprezentacji Polski Maros Kovacik wybrał 18 koszykarek na zgrupowanie w Zakopanem (początek 19 maja), które rozpocznie przygotowania do jesiennych eliminacji mistrzostw Europy. W tym gronie nie ma kilku doświadczonych zawodniczek m.in. naturalizowanej Amerykanki Marissy Kastanek.

Trener reprezentacji Polski Maros Kovacik / TOMS KALNINS / PAP/EPA

Biało-czerwone czeka w letnim okresie siedem bądź osiem meczów sparingowych m.in. z uczestniczkami czerwcowych mistrzostw Europy.

Brakuje również Angeliki Stankiewicz, Agnieszki Kaczmarczyk czy byłej kapitan Martyny Koc.

Nie zamykamy przed nikim drzwi, zresztą będziemy latem rotować składem. Tegoroczny okres przygotowań jest bardzo specyficzny, bo chcąc grać jak najwięcej sparingów z silnymi drużynami musieliśmy się dostosować do kalendarza zespołów, które będą w połowie czerwca uczestniczyć w Eurobaskecie. Dlatego startujemy już w maju, a nie tak, jak zawsze w lipcu. To sprawia, że nie wszystkie zawodniczki są tuż po sezonie gotowe na podjęcie trudów walki w kadrze. Na przykład Marissa miała wyczerpujący sezon, grała w polskiej lidze i Eurolidze, a Angelika ma plany wyjazdu na treningi do USA. Skupimy się na sprawdzeniu tych zawodniczek, które aspirują do reprezentacji - powiedział asystent Kovacika Karol Kowalewski, który zdobył z CCC Polkowice wicemistrzostwo kraju.

Polki prosto z Zakopanego pojadą do słowackich Pieszczan, by tam zmierzyć się ze Słowacją oraz Słowenią - uczestnikami ME w Hiszpanii i Francji. Kolejnym etapem letnich przygotowań będzie konsultacja szkoleniowa w Warszawie, a następnie seria meczów kontrolnych w Lublanie oraz w Zagrzebiu.

Po powrocie z Bałkanów zespół będzie trenować w Wałbrzychu i tam podejmie Portugalię. W tym roku drużyna trenera Kovacika po raz pierwszy będzie miała okazję rozegrać latem serię spotkań towarzyskich. Ubiegłoroczne plany kadry pokrzyżowała pandemia Covid-19. Odbyło się jedynie trzytygodniowe zgrupowanie w Gniewinie.

Wierzę, że młode koszykarki zasługują na powołanie i na szansę pokazania się z jak najlepszej strony w Europie, jednak muszą to udowodnić na boisku. Mam nadzieję, że na koniec zgrupowania będziemy mieli nowe zawodniczki, które nas pozytywnie zaskoczą i staną się podstawowymi koszykarkami w następnych kwalifikacjach - powiedział Kovacik cytowany na stronie PZKosz.

Skład kadry Polski:

rozgrywające i rzucające: Weronika Gajda (32 lata, CCC Polkowice), Sylwia Bujniak (25 lat, DGT AZS Politechnika Gdańska), Julia Niemojewska (22 lata, GTK Gdynia), Kamila Podgórna (24 lata, VBW Arka Gdynia), Agnieszka Skobel (32 lata, Kangoeroes Mechelen, Belgia), Zuzanna Sklepowicz (24 lata, Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin);

skrzydłowe: Liliana Banaszak (21 lat, Enea AZS Poznań), Agata Dobrowolska (29 lat, 1KS Ślęza Wrocław), Klaudia Gertchen (24 lata, CCC Polkowice), Anna Jakubiak (27 lat, 1KS Ślęza Wrocław), Marta Marcinkowska (22 lata, GTK Gdynia), Klaudia Niedźwiedzka (22 lata, Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin), Roksana Schmidt (28 lat, Panthers Liege, Belgia)

środkowe: Daria Marciniak (26 lat, ENEA AZS Poznań), Karolina Poboży (24 lata, Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin), Amalia Rembiszewska (25 lat, VBW Arka Gdynia), Kamila Borkowska (18 lat, GTK Gdynia), Weronika Telenga (25 lat, CCC Polkowice).

Plan przygotowań letnich i sparingów:

19-25 maja - zgrupowanie w Zakopanem

26-28 maja - mecze towarzyskie ze Słowacją i Słowenią (Pieszczany, Słowacja)

1-5 czerwca - konsultacja szkoleniowa w Warszawie

6-9 czerwca - mecze towarzyskie ze Słowenią i ewentualnie spotkanie w Litwą (Lublana, Słowenia)

11 lub 12 czerwca - mecz z Chorwacją (Zagrzeb, Chorwacja)

13-16 czerwca - konsultacja szkoleniowa w Wałbrzychu

17 i 18 czerwca - mecze towarzyskie z Portugalią (Wałbrzych).