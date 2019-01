​Cały międzynarodowy zespół, którego liderem jest Bask Alex Txikon, jest już w bazie pod K2. Jego pozostali członkowie dołączyli tam do Pawła Dunaja i Marka Klonowskiego. Polacy dotarli pod ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik we wtorek. Teraz czas na organizowanie życia w bazie. "Myślę, ze w piątek jeszcze nie, ale najpóźniej w sobotę ruszymy się w górę" - powiedział Marek Klonowski w łączeniu z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem.

Polacy wędrowali z wioski Askole przez lodowiec pod K2 przez 6 dni. Ten trekking tak naprawdę nie jest wymagający. Jak jest zła pogoda, to pewnie jest gorzej, ale tu chodzi o porterów, którzy po 4 godziny sobie idą, mają ustalone miejsca postojów i ten trekking zawsze trwa tyle, ile trwa. My ostatnie dwa dni zrobiliśmy w jeden. Paweł do mnie podskoczył i mówi: "Chodź, zmęczymy się". No i się zmęczyliśmy, ale udało się - wyjaśnił Klonowski. Trekking jest super, widoki przepiękne. Dwa dni pogody były fajne, a poza tym trochę śniegu - relacjonował.



Teraz przed członkami wyprawy, której liderem jest Alex Txikon, omówienie strategii wspinaczki i organizowanie życia w bazie. Zbudowany jest fajny pociąg z namiotów. Połączonych jest ich chyba sześć, a na środku kuchnia. Jest fajnie, dużo Pakistańczyków, a niektórzy są już tutaj siódmy raz - opowiadał Klonowski.



Pod K2 są także członkowie drugiej wyprawy, która tej zimy spróbuje zdobyć K2. To trzech Rosjan, trzech Kazachów i Kirgiz. Ekipa naszych braci ze Wschodu rano dziarsko ruszyła w górę. Wyszli w szóstkę. My jeszcze cierpliwie czekamy. Myślę, że w piątek jeszcze nie, ale najpóźniej w sobotę też się ruszymy. Forma jest, ma być pogoda, więc po co czekać - przewidywał Klonowski w łączeniu z RMF FM.



Międzynarodowy zespół Baska

Paweł Dunaj i Marek Klonowski znaleźli się w składzie wyprawy razem z dwoma Hiszpanami oraz pięcioma Nepalczykami. Za kilka dni ma do nich także dołączyć trzeci Polak - Waldemar Kowalewski.