​"Jeszcze nie spałem nigdy na 7800 metrów, a jeszcze musiałem wynieść linę i bardzo dużo bagażu, więc trochę mnie to zmęczyło" - mówił w rozmowie z RMF FM Andrzej Bargiel, który dziś jako pierwszy człowiek w historii zjechał z K2 na nartach. "Było to takie wyzwanie, które mi nie dawało spokoju, bo wiedziałem, że to się da zrobić, a wiele osób uważało, że się nie da. Pozdrawiam je więc" - mówił skialpinista.

