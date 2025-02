To nie mobilizacja ani przymus - zapewnia Ministerstwo Obrony Ukrainy, które ogłosiło program "Kontrakt 18-24". Osoby w tym wieku mogą zgłosić się na roczną służbę wojskową i nieźle zarobić.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wcześniej administracja USA wzywała władze w Kijowie do obniżenia wieku mobilizacji z obecnych 25 do 18 lat.

"Do ochotnika należy decyzja"

Ochotnicy, którzy zdecydują się na kontrakt, otrzymają roczne wynagrodzenie w wysokości 1 mln hrywien (ponad 98 tys. złotych), z czego 200 tys. hrywien dostaną od razu po podpisaniu dokumentów. Uzyskają szkolenie zgodne ze standardami NATO oraz liczne gwarancje socjalne - zapewnił resort.

"Kontrakt 18-24" nie jest przymusem, mobilizacją czy obowiązkiem. To szansa dla ludzi na dokonanie świadomego wyboru, zdobycie doświadczenia bojowego i stabilności finansowej w ciągu zaledwie jednego roku. Do ochotnika należy decyzja, czy kontynuować służbę, czy powrócić do życia cywilnego, mając wyjątkowe perspektywy - powiedział minister obrony Ukrainy Rustem Umierow.

W komunikacie wyjaśniono, że miesięczne wynagrodzenie w ramach kontraktu wyniesie 120 tys. hrywien, czyli ponad 11,8 tys. złotych. Do tego dojdzie zerowy kredyt hipoteczny, finansowana przez państwo edukacja, bezpłatna opieka medyczna, w tym protetyka dentystyczna, a także prawo do wyjazdu za granicę po roku służby. Osoba, której zakończył się kontrakt, przez 12 miesięcy będzie zwolniona z mobilizacji.

Ukraińska armia się zmienia. Staje się nowoczesna, silna i elastyczna. "Kontrakt 18-24" jest jednym z kroków w kierunku utworzenia nowego poziomu armii zawodowej, w której każdy ochotnik jest wartością i siłą naszej obrony - podkreślił Umierow.

Pod naciskiem USA

Pod koniec listopada 2024 roku administracja USA wywierała presję na władze w Kijowie, aby objęły mobilizacją mężczyzn w wieku od 18 lat w celu uzupełnienia niedoborów żołnierzy na froncie.

W odpowiedzi ukraińskie MSZ zaapelowało do swoich partnerów o przyspieszenie dostaw pomocy wojskowej, podkreślając, że szybsze dostarczenie uzbrojenia na front jest ważniejsze niż mobilizowanie do wojska większej liczby mężczyzn.