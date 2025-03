01:27

Robert Downey Junior wręczy nagrodę za drugoplanową rolę męską.

01:26

Conan O'Brien w trakcie występu / PATRICK T. FALLON/AFP / East News

Po monologu pełnym nawiązań do nominowanych filmów i dziwnym skeczu z nieodpowiednio ubranym Adamem Sandlerem (czyżby aluzja polityczna?) O'Brien śpiewa o tym, że nie będzie marnował czasu...

Adam Sandler w nietypowym stroju na oscarowej gali / allison dinner / PAP/EPA

01:10

Gospodarz wieczoru Conan O'Brien już na scenie. Pojawił się na niej po sekwencji nawiązującej do nominowanej "Substancji" - "wyszedł" z ciała Demi Moore.

01:04

Cynthia Erivo i Ariana Grande / allison dinner / PAP/EPA

Na początek coś dla fanów talentu Ariany Grande. Piosenkarka zaśpiewała słynną piosenkę "Somewhere Over the Rainbow" z musicalu "Czarnoksiężnik z Oz". Później na scenie pojawiła się Cynthia Erivo.

01:00

W Dolby Theatre rozpoczyna się oscarowa gala!

00:57

Kolejna migawka z czerwonego dywanu - w roli głównej tym razem Selena Gomez.

Selena Gomez / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

00:42

Na galę dotarł też Jesse Eisenberg - reżyser kręconego w Polsce "Prawdziwego bólu". Ten obraz otrzymał dwie oscarowej nominacje.

Jesse Eisenberg / Robyn BECK / AFP / East News

00:37

Na czerwonym dywanie prezentują się nie tylko gwiazdy kina. Do zdjęć pozowała też słynna tenisistka Coco Gauff.

Coco Gauff / Todd Williamson/January Images/Shutterstock / East News

00:33

W takiej pięknej kreacji przyszła na oscarową galę gwiazda "Substancji" - Demi Moore.

Demi Moore / David Fisher/Shutterstock / East News

00:30

Kolejne gwiazdy prezentują się na czerwonym dywanie. Ma to za sobą m.in. debiutujący w roli gospodarza oscarowej gali Conan O'Brien.

00:24

Zobaczcie, jak na czerwonym dywanie prezentowała się ekipa "Dziewczyny z igłą" z reżyserem Magnusem von Hornem na czele!

Ekipa "Dziewczyny z igłą" na czerwonym dywanie" / Etienne Laurent / The Academy / ©A.M.P.A.S.

00:20