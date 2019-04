Twórcy i miłośnicy kina niezależnego z całego świata znowu spotykają się w Krakowie. Już dziś rusza 12. edycja festiwalu Mastercard Off Camera.





Program festiwalu jest niezwykle różnorodny. Widzowie o różnych zainteresowaniach nie będą mieli problemu ze znalezieniem czegoś dla siebie.



Festiwalowe pokazy filmów będą odbywać się nie tylko w kinach, ale także na dachach, na barce i w plenerze - m.in. nad Wisłą.



Na Placu Szczepańskim kolejny raz działać będzie miasteczko festiwalowe. Codziennie będą się tam odbywać spotkania z gwiazdami i pokazy filmowe pod gołym niebem.

Konkurs Główny i Konkurs Polski

Twórcy, którzy pokazują swoje filmy na festiwalu, rywalizują w dwóch konkursach - Głównym "Wytyczanie Drogi" - i w Konkursie Polskich Filmów. W tym pierwszym będą walczyć o Krakowską Nagrodę Filmową w wysokości 100 000 dolarów, przyznawaną przez międzynarodowe jury, któremu przewodniczy Allan Starski. W drugim dziesięć fabuł powalczy o Nagrodę Kulczyk Foundation w wysokości 300 000 złotych.





50-lecie pracy artystycznej Andrzeja Seweryna

Andrzej Seweryn na planie "Ostatniej rodziny" / Hubert Komerski / Materiały prasowe





W ramach festiwalu 3 maja w krakowskim Kinie Kijów odbędzie się specjalny pokaz głośnego filmu "Ostatnia Rodzina" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Poprzedzi go gala honorująca 50 lat pracy artystycznej Andrzeja Seweryna, który wcielił się w tym filmie w Zdzisława Beksińskiego.



Serialowa majówka

Kolejnym wydarzeniem związanym z festiwalem będzie odbywający się od 29 kwietnia do 3 maja SerialCon. Fani seriali liczyć mogą na spotkania z ulubionymi aktorami i blogerami, projekcje w festiwalowych kinach i warsztaty z zaproszonymi ekspertami. Wśród gości z branży spodziewać się można m.in. Tomasza Karolaka, Michaliny Łabacz czy Magdaleny Boczarskiej. Wśród dyskutantów nie zabraknie blogerów, youtuberów i podcasterów, takich jak Mysza Movie, Watching Closely, Wanna Pełna Zombie, Urwany Film, Podsłuchane.pl, Piekielna strona popkultury, NaEkranie, Bałagan kontrolowany czy Catus Geekus.





2 maja, we współpracy z telewizją HBO odbędzie się specjalny pokaz serialu "Ślepnąc od świateł", który powstał na podstawie książki Jakuba Żulczyka. Będzie on połączony ze spotkaniem z Krzysztofem Skoniecznym i Janem Fryczem.

3 maja po raz pierwszy w Polsce fani serialu "Doctor Who" zobaczą nową animację na podstawie zaginionej części serialu z 1967 roku, w ramach specjalnego pokazu BBC First.





Muzyczna odsłona festiwalu

Kolejny raz uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział w koncertach w ramach Off Sceny. Będą się one odbywać w klubie ZetPeTe.

Wstęp na koncerty jest darmowy! Wcześniej należy odebrać wejściówkę w Centrum Festiwalowym lub klubie ZetPeTe od godz. 19:00.