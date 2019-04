10 tytułów powalczy w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych na festiwalu Mastercard Off Camera. Do zwycięzcy trafi nagroda Kulczyk Foundation – 300 000 złotych.

W konkursie polskim zaprezentowany zostanie nowy film Jacka Borcucha - "Słodki koniec dnia" z Kasią Smutniak i Krystyną Jandą w rolach głównych. Miejscem akcji jest etruskie miasto Volterra. Na niewielkim wzgórzu stoi dom Marii - polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla, autorytetu moralnego. Jej życie zostaje jednak wywrócone do góry nogami, gdy otrzymuje szokującą wiadomość o tragicznym wydarzeniu. Pod wpływem emocji, podczas uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta, zamiast kurtuazyjnych podziękowań Maria wygłasza mocno niepoprawną politycznie mowę.



Wideo youtube



Kolejny polski tytuł, który obejrzy festiwalowa publiczność to "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej - obraz inspirowany prawdziwą historią. Fabuła zbudowana jest na wątpliwości związanej nie tylko z przeszłością, ale i tym, co będzie. Atmosferę opresji głównej bohaterki - w tę rolę wciela się Gabriela Muskała, będąca też autorką scenariusza - potęgują klimatyczne zdjęcia oraz oddziałująca mocno na zmysły ścieżka dźwiękowa.



Wideo youtube



Akcja pełnometrażowego debiutu aktora Wojciecha Solarza rozgrywa się na polskiej prowincji, a konkretniej w pewnej wsi na Podlasiu. Główny bohater filmu "Okna, okna" to młody chłopak (grany zresztą przez samego reżysera), który spędza całe dnie, przesiadując na leśnej ambonie, gdzie wypatruje grasującego w okolicy drapieżnika. Jakież jest jego zdziwienie, gdy zamiast tego pewnego wieczoru w jednym z domów dostrzega poruszające się... okna.

Wideo youtube

"Krew boga" Bartosza Konopki przenosi widzów w zamierzchłą przeszłość. Na ostatnią pogańską wyspę, cudem uniknąwszy śmierci, dociera rycerz Willibrord (w tej roli Krzysztof Pieczyński). Dawno zginąłby, gdyby nie pomoc Bezimiennego - pełnego ideałów chłopaka, skrywającego przed światem prawdziwą tożsamość.

Krzysztof Pieczyński na planie filmu "Krew Boga" / fot. Bartosz Mrozowski. / materiały promocyjne

W konkursie polskim pokazany zostanie też film "Ciemno, prawie noc". Borys Lankosz wyreżyserował go w oparciu o głośną powieść Joanny Bator. W obsadzie są m.in. Magdalena Cielecka, Marcin Dorociński, Jerzy Trela i Dawid Ogrodnik. Za zdjęcia odpowiada Marcin Koszałka.

Magdalena Cielecka i Marcin Dorociński na planie filmu "Ciemno, prawie noc" / Foto: Adam Golec/Aurum Film / materiały promocyjne



Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor. Chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna.





Wideo youtube

"Monument" - drugi film Jagody Szelc - laureatki Krakowskiej Nagrody Filmowej - jest zarazem dyplomem aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Imponuje w równej mierze kreatywnymi rozwiązaniami, co oryginalnością. Reżyserka pozostaje wierna swojej artystycznej wizji opartej na specyficznym podejściu do fabuły, nieoczywistości, klimacie tajemnicy, który wyraża się w obrazie i dźwięku. Przypomina, że kino to sensualne doświadczenie.

Wideo youtube

W konkursie zaprezentowany zostanie też "Juliusz" Aleksandra Pietrzaka. Jego głównym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki, który ma wyjątkowo skomplikowaną relację z ojcem.





Wideo youtube

"Córka trenera" Łukasza Grzegorzka to opowieść o Macieju Kornecie (w tej roli Jacek Braciak), który wraz z 17-letnią córką Wiktorią podróżuje po Polsce wysłużonym vanem, a ich trasę wyznaczają organizowane w kolejnych miastach turnieje tenisowe. Dziewczyna jest oczkiem w głowie ojca, który marzy o tym, by zrobiła wielką sportową karierę. On z kolei jest dla niej całym światem.





Wideo youtube

"Via Carpatia" to rozpisane na dwa głosy - Julii Kijowskiej i Piotra Borowskiego - niespieszne kino drogi. Jest rok 2016. Polacy żyją mistrzostwami świata w piłce nożnej. Z mediów docierają również coraz bardziej niepokojące wieści na temat konfliktu w Syrii oraz fali uchodźców uciekających do Europy przez tzw. szlak bałkański. Julia i Piotr są dobrze sytuowaną parą z dużego miasta. Dystans dzielący ich eleganckie mieszkanie w Warszawie od obozów uchodźców w Grecji i Macedonii to niespełna dwa tysiące kilometrów... Niebawem stanie się jeszcze krótszy...Społeczno-polityczny kontekst filmu Klary Kochańskiej i Kaspra Bajona staje się przyczynkiem do snucia subtelnej opowieści o poszukiwaniu tożsamości, niełatwym wychodzeniu poza strefę własnego komfortu.





Wideo youtube

"Zabawa zabawa" Kingi Dębskiej to trzy przeplatające się historie kobiet, będących w różnych fazach uzależnienia, opowiedziane w charakterystycznym stylu Dębskiej, która - jak mało kto - potrafi dotrzeć do serc widzów, tworząc "kino terapeutyzujące" - pełne emocji, wzruszeń i pełnokrwistych bohaterów. Poruszające i zabawne zarazem. W rolach głównych w filmie wystąpiły: Agata Kulesza, Dorota Kolak oraz Maria Dębska. Na ekranie towarzyszą im m.in.: Marcin Dorociński, Mirosław Baka, Przemysław Bluszcz, Jowita Budnik, Marian Dziędziel oraz Tomasz Sapryk.





Wideo youtube



12. edycja festiwalu Mastercard Off Camera rozpocznie się już 26 kwietnia w Krakowie.