Liczba zakażonych koronawirusem w Chinach wzrosła do prawie 10 tys. osób. W całym Państwie Środka zmarło z powodu zapalenia płuc wywołanych epidemią 212 obywateli. Na całym świecie pojawiają się doniesienia o kolejnych chorych osobach. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy alert.

07:18

Kenia do odwołania zawiesza wszystkie loty do i z Chin.

07:14

Czerwony Krzyż w prowincji Hubei jest oskarżany przez obywateli Chin o wysyłanie masek do szpitali, które nie znajdują się w epicentrum epidemii.

Według aktywistów, do najbardziej obłożonego państwowego szpitala w Wuhan Czerwony Krzyż wysłał 3 tys. masek. Z kolei do dwóch prywatnych placówek w tym mieście trafiło po 16 tys. masek.

06:33

Chińczyk, który niedawno wrócił z Wuhan, zgłosił się do szpitala we Wrocławiu - informuje "Gazeta Wrocławska". Mężczyzna trafił do izolatki i jest poddany obserwacji.

Od 31-latka zostały pobrane próbki i wysłane do Berlina. Tam eksperci mają zbadać, czy mężczyzna jest zarażony koronawirusem, czy też jego dolegliwości to rezultat przeziębienia lub grypy.

05:54

Premier Japonii Shinzo Abe oświadczył w parlamencie, że rząd postanowił podnieść ostrzeżenie przed podróżami do Chin do poziomu 2, co oznacza, że obywatele powinni powstrzymać się przed podróżami do tego kraju, jeśli nie są absolutnie konieczne.



05:44

Departament Stanu USA ostrzegł obywateli amerykańskich przed podróżami do Chin z powodu epidemii koronawirusa.

Komunikat głosi, że Amerykanie obecnie przebywający w Chinach "powinni zbadać możliwości opuszczenia tego kraju przy pomocy środków komercyjnych".

05:39

We Włoszech stwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa. Chorzy to dwoje turystów z Wuhan w wieku 66 i 67 lat . W środę trafili do szpitala zakaźnego.

Ponadto premier Włoch Giuseppe Conte poinformował, że Włochy wstrzymały ruch lotniczy z Chinami.

Jesteśmy pierwszym krajem UE, który wprowadza tego rodzaju środek zapobiegawczy- powiedział.

05:21

Według informacji przekazywanych przez chińskie służby medyczne, liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie 9 692 . W prowincji Hubei zmarły 204 osoby, a w całych Chinach 212. Chiny twierdzą, że poradzą sobie z wirusem a WHO jest przeciwna ograniczeniom w podróżach i handlu z Chinami.

Ocenia się, że na całym świecie, poza Chinami, zakażonych może być ponad 8 tys. osób ale nie zanotowano dotychczas przypadków śmiertelnych.

05:00

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. O decyzji poinformował szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus po spotkaniu komitetu kryzysowego organizacji.

Naszą największą obawą jest to, że wirus może potencjalnie rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej - powiedział Ghebreyesus.