18-letni Kacper Tomasiak zajął 12. miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Wygrał Słoweniec Domen Prevc, który najlepszy był także dzień wcześniej. Kolejne pozycje zajęli Japończyk Ryoyu Kobayashi i Austriak Daniel Tschofenig.

Kacper Tomasiak,; Sapporo, 18 stycznia 2026 / TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Puchar Świata w skokach narciarskich: Tomasiak 12., znów wygrał Prevc

Domen Prevc, który odniósł dziewiąte pucharowe zwycięstwo w sezonie i 18. w karierze, umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Drugiego Kobayashiego wyprzedza o 467 punktów.

W niedzielę prowadził już na półmetku z przewagą 5,2 pkt nad Kobayashim. W finale Słoweniec skoczył 136,5 m, czyli o dwa metry bliżej od Japończyka i wygrał różnicą 3,5 pkt. Tschofenig stracił do zwycięzcy 11,9 pkt.

Z Polaków po pierwszej serii najlepszy był 13. Dawid Kubacki. W drugiej próbie miał 127,5 m, co spowodowało spadek o dwie pozycje. Tomasiak natomiast uzyskał 134,5 m i przesunął się w górę o pięć pozycji.

Awans z 27. miejsca na 20. zanotował Maciej Kot, a na 30. lokacie uplasował się Klemens Joniak.

Po pierwszej serii odpadł 36. Aleksander Zniszczoł.

Teraz nastąpi krótka przerwa w pucharowej rywalizacji. W dniach 23-25 stycznia odbędą się w Oberstdorfie mistrzostwa świata w lotach.

Wyniki

1. Domen Prevc (Słowenia) - 277,7 pkt (137,5 m/136,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 274,2 (136,5/138,5)

3. Daniel Tschofenig (Austria) - 265,8 (134,5/138,5)

4. Manuel Fettner (Austria) - 262,9 (135,5/135,0)

5. Jan Hoerl (Austria) - 250,9 (132,0/138,5)

6. Ren Nikaido (Japonia) - 248,4 (129,0/138,0)

7. Maximilian Ortner (Austria) - 246,8 (132,0/132,0)

8. Stephan Embacher (Austria) - 242,6 (129,5/133,5)

9. Philipp Raimund (Niemcy) - 239,1 (128,5/134,5)

10. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 238,3 (130,5/130,5)

...

12. Kacper Tomasiak (Polska) - 232,6 (124,5/134,5)

15. Dawid Kubacki (Polska) - 226,4 (129,5/127,5)

20. Maciej Kot (Polska) - 216,5 (119,0/131,5)

30. Klemens Joniak (Polska) - 202,7 (122,5/123,0)

36. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 94,0 (121,0)

Klasyfikacja Pucharu Narodów