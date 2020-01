W Wielkiej Brytanii potwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa u dwóch członków tej samej rodziny - poinformowały w piątek brytyjskie służby medyczne.

Zdjęcie ilustracyjne / ROLEX DELA PENA / PAP/EPA

Jak podkreślono, pacjenci otrzymują specjalistyczną pomoc medyczną przy wykorzystaniu wypróbowanych procedur w celu uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Liczba zakażonych rośnie

Według ostatnich informacji przekazanych przez chińskie służby medyczne, liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie 9 692. W prowincji Hubei zmarły 204 osoby, a w całych Chinach 212. Chiny twierdzą, że poradzą sobie z wirusem a WHO jest przeciwna ograniczeniom w podróżach i handlu z Chinami.

Ocenia się, że na całym świecie, poza Chinami, zakażonych może być ponad 8 tys. osób ale nie zanotowano dotychczas przypadków śmiertelnych.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim.

Czym jest koronawirus?

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Do tej rodziny zalicza się wiele wirusów, które mogą powodować różne objawy i choroby, np. łagodne, takie jak przeziębienie, ale także ciężkie jak ciężki ostry zespół oddechowy (SARS). Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany.

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV mieli od łagodnych do umiarkowanych objawy zakażenia układu oddechowego, takie jak gorączka, kaszel, czy duszności. Objawy zwykle zaczynały się dawać we znaki między 2. a 14. dniem zakażenia.

Jak przenosi się koronawirus 2019-nCoV?

Koronawirusy są rodziną wirusów, które mogą występować u wielu gatunków ssaków (np. wielbłądów, kotów). Rzadko koronawirusy mogą się przenosić ze zwierząt na ludzi, a następnie dalej z człowieka na człowieka.

Początkowo wydawało się, że przenoszenie koronawirusa 2019-nCoV wiąże się z kontaktem ze zwierzętami, ponieważ wielu chorych na zapalenie płuc w Wuhan w Chinach zgłaszało, że mieli kontakty z targiem rybnym lub targiem ze zwierzętami.